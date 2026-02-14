DANAS SA VADEFULOM: Vučić nastavlja sa važnim sastancima u Minhenu

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sinoć u Minhenu, gde učestvuje na Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji, sa srpskim članom Predsedništva BiH Željkom Cvijanović.

Vučić je u video-objavi na Instagramu najavio da će se danas u jutarnjim satima sastati sa ministrom spoljnih poslova Nemačke Johanom Vadefulom.

Vučić i Cvijanović su se sastali na večeri, a večeri je prisustvovala i ambasadorka Srbije u Berlinu Snežana Janković.

Predsednik Srbije je ranije juče prisustvovao otvaranju konferencije, a sastao se i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem i predsednikom globalnih poslova kompanije Goldman Saks Džaredom Koenom.

Autor: A.A.