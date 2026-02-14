VUČIĆ SE SASTAO SA ŠEFOM NEMAČKE DIPLOMATIJE: Predsednik Srbije razgovarao sa Vadefulom u Minhenu, ovo su bile glavne teme

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se jutros u Minhenu sa ministrom spoljnih poslova Savezne Republike Nemačke Johanom Vadefulom, u okviru 62. Minhenske bezbednosne konferencije.

- Važan sastanak sa ministrom spoljnih poslova Nemačke tokom kojeg smo razgovarali o bilateralnoj saradnji Srbije i Nemačke, evropskom putu naše zemlje, kao i o izazovima u oblasti geopolitike, bezbednosti i ekonomije - piše na zvaničnom Instagram nalogu predsednika Srbije.

- U vremenu tektonskih promena u svetu, pojačanih tenzija i polarizacija, Srbija ozbiljno donosi odluke i nastavlja dijalog i saradnju sa partnerima, od kojih je Nemačka jedan od najvažnijih. Razgovarali smo o realizaciji zajedničkih projekata, posebno u oblastima energetike i infrastrukture, uz zahvalnost Nemačkoj na kontinuiranoj podršci ekonomskom razvoju Srbije i sprovođenju reformi. Posebnu pažnju posvetili smo evropskom putu Srbije i regionalnoj stabilnosti - ističe Vučić, i dodaje:

- Naša zemlja ostaje posvećena jačanju odnosa sa Saveznom Republikom Nemačkom, uz uverenje da sveobuhvatna bilateralna saradnja i iskreni dijalog, doprinose stabilnosti i prosperitetu za sve naše građane.

Tokom dana, Vučića ocekuju sastanci sa komesarkom EU za proširenje Martom Kos, sa poslanikom Bundestaga, predsedavajućim Radne grupe CDU za Zapadni Balkan, članom Odbora za spoljne poslove i zamenikom člana Odbora za EU Peterom Bajerom, sastanak sa potpredsednikom vlade i ministrom odbrane Slovačke Republike Robertom Kalinakom, kao i razgovori sa delegacijom američkih senatora na čelu sa senatorkom Džin Šahin.

Prvog dana Minhenske bezbednosne konferencije, u petak, predsednik Vučić je prisustvovao otvaranju konferencije, a sastao se i sa predsednikom Evropskog saveta Antoniom Koštom, ministrom spoljnih poslova Kine Vang Jiem, predsednikom globalnih poslova kompanije Goldman Saks Džaredom Koenom i sa srpskim članom Predsedništva BIH Željkom Cvijanović.

Autor: A.A.