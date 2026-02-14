ORBAN, MATARELA, ZELENSKI, LUKAŠENKO... Vučić i danas primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić i danas je primio čestitke svetskih zvaničnika povodom Dana državnosti Republike Srbije.

Nacionalni praznik čestitao je predsednik Vlade Mađarske Viktor Orban, ističući da su odnosi Srbije i Mađarske tokom protekle decenije dostigli istorijski vrhunac što je od posebne važnosti u sadašnjem napetom globalnom političkom okruženju.

- Raduje me što vidim da se naša strateška saradnja širi na sve više ključnih oblasti. Po pitanju događaja u bliskoj budućnosti, sa posebnim nestrpljenjem očekujem predaju železničke pruge Budimpešta-Beograd i dalje produbljivanje našeg energetskog partnerstva, koje će pored značajnih ekonomskih prednosti, doprineti i jačanju veza između mađarskog i srpskog naroda i poboljšanju energetske bezbednosti naših zemalja. Uveravam Vas, da pored bilateralnih pitanja, možete računati na nepokolebljivu podršku moje Vlade u budućnosti, kako u Evropskoj uniji tako i u međunarodnom političkom prostoru, a posebno u pogledu integracije Srbije u Evropsku uniju - navodi se u čestitki predsednika Vlade Mađarske.

Svoju čestitku uputio je i predsednik Republike Italije Serđo Matarela naglašavajući da su plodonosni odnosi između Srbije i Italije sve jači zahvaljujući čvrstom prijateljstvu i uspešnoj bilateralnoj saradnji. Predsednik Matarela je istakao postojanu podršku Beogradu u cilju ostvarenja evropske perspektive.

- Siguran sam, naposletku, da će Srbija i Italija umeti da obezbede kontinuitet u zajedničkim naporima u cilju stabilnosti na čitavom Zapadnom Balkanu, što je osnovni preduslov za mir i bezbednost celog našeg kontinenta - navodi se u čestitki predsednika Italije.

Povodom obeležavanja Dana državnosti predsedniku Vučiću i narodu Srbije čestitke su uputili i predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, predsednik Republike Belorusije Aleksandar Lukašenko, predsednica Republike Bugarske Ilijana Jotova, predsednik Rumunije Nikušor Dan, predsednik Republike Finske Aleksandar Stub, predsednik Švajcarske Konfederacije Gi Parmelin, predsednik Republike Litvanije Gitanas Nauseda, predsednik Republike Estonije Alar Karis, Kralj Maroka Muhamed VI, predsednik Države Eritreje Isaijas Afverki, kao i kapetani regenti Republike San Marino Lorenco Bulji i Mateo Rosi.

Autor: A.A.