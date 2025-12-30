Vučić primio novogodišnje čestitke od Putina, Si Đinpinga, Al Sisija i drugih svetskih lidera

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić primio je čestitke brojnih stranih lidera povodom nastupajućih praznika.

Predsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata šeik Mohamed bin Zajed Al Nahjan poželeo je predsedniku Vučiću mnogo zdravlja i sreće, a narodu Srbije dalji napredak i prosperitet.

Čestitke su uputili i predsednik Narodne Republike Kine Si Đinping, kao i predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin. Putin je u poruci naglasio da se rusko-srpski odnosi temelje na višedecenijskoj tradiciji prijateljstva, uzajamnog poštovanja i duhovne bliskosti, uz uverenje da će se strateško partnerstvo i saradnja nastaviti u različitim oblastima. On je predsedniku Vučiću poželeo zdravlje, sreću i uspeh, a građanima Srbije mir i prosperitet.

Predsedniku Srbije praznike su čestitali i predsednik Azerbejdžana Ilham Alijev, predsednik Kazahstana Kasim-Žomart Tokajev, predsednik Italije Serđo Matarela, predsednik Poljske Karol Navrocki, kao i predsednik Egipta Abdel Fatah Al Sisi, koji je poželeo da 2026. godina donese obnovljenu posvećenost zajedničkim naporima, dijalogu i jačanju bilateralnih odnosa.

Čestitke su stigle i od predsednika Uzbekistana Šavkata Mirzijojeva, predsednika Kirgistana Sadira Žaparova, predsednika Turkmenistana Serdara Berdimuhamedova, predsednika Belorusije Aleksandra Lukašenka, kao i predsednika Irana Masuda Pezeškijana, koji je poželeo da saradnja dve zemlje doprinese miru i bezbednosti u svetu.

Predsedniku Vučiću praznike su čestitali i predsednik Palestine Mahmud Abas, predsednik Južne Koreje Li Đe-mjong, predsednik Evropskog saveta Antonio Kosta, potpredsednik Ujedinjenih Arapskih Emirata Mansur bin Zajed Al Nahjan, kao i predsednik Vlade Grčke Kirjakos Micotakis, koji je građanima Srbije poželeo srećan Božić i Novu godinu i naglasio značaj jačanja dijaloga i partnerstva između Srbije i Grčke.

Čestitke su uputili i predsednik Vlade UAE šeik Muhamed bin Rašid Al Maktum, premijer Australije Entoni Albaneze, emir Kuvajta šeik Mašal el Ahmad el Džaber el Sabah, španski kralj Felipe VI, kralj Bahreina Hamad bin Isa Al Halifa, norveški kralj Harald V i danski kralj Frederik X.

Autor: Dalibor Stankov