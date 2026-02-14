Ognjenović: Nemoć rađa mržnju, mržnja rađa nasilje

Relja Ognjenović, član Glavnog odbora SNS-a reagovao je na lažne optužbe usmerene protiv sina predsednika Aleksandra Vučića, koje su preneli mediji.

Reagovanje Ognjenovića prenosimo u celosti:

Dok predsednik Aleksandar Vučić dobija sve veću podršku iz celog sveta, prima čestitke i priznanja za rad i trud, blokaderi iz unutrašnjosti pokušavaju da nanesu zlo i uruše sistem.

Što je njihov bes veći, a podrška građana manja, oni se vraćaju na fabrička podešavanja i svakog dana seju mržnju prema deci predsednika.

Preko deceniju, skoro svakog dana slušamo najgnusnije laži i najbolesnije pretnje porodici predsednika Aleksandra Vučića.

Po ko zna koji put probijeno je dno blokaderske ideologije nasilja i mržnje, sve sa ciljem da neko naudi predsedniku ili njegovoj porodici pošto na izborima nemaju nikakve šanse.

Ali, loši su im politički ciljevi, prozreo je narod njihove namere. Ćutali smo i puštali previše, pravili se da će blokaderi prestati sa dehumanizacijom porodice Vučić. Nećemo im više tolerisati pretnje, nećemo dozvoliti da se verbalne pretnje pretvore u fizičke.

Uvek uz porodicu predsednika!

Pobedićemo zajedno! Za nas, za našu decu i za pristojnu Srbiju!

Autor: S.M.