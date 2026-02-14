'A SVUDA JE ZEMLJA GOSPODNJA...' Srbi na zadušnice obišli groblje u Južnoj Mitrovici: Dočekali ih porušeni spomenici

Veliki broj Srba posetio je na Zimske zadušnice devastirano pravoslavno groblje u južnom delu Kosovske Mitrovice, na kojem se Srbi ne sahranjuju više od dve decenije.

Rodbina i prijatelji po sećanju pronalaze grobove najmilijih, jer spomenika sa jasnim natpisima gotovo da nema.

Više od dve decenije dolazi se organizovano, autobusom iz severnog dela grada. Poslednjih godina moguće je, bez problema i rizika, doći i sopstvenim automobilom, pa Srbi dolaze tokom čitavog dana, prenosi “Kosovo onlajn”.

Slika na groblju ni posle više od četvrt veka nije se promenila – polomljeni i porušeni spomenici, korov i smeće dočekali su građane i ovoga puta.

Protojerej Radoslav Janković obilazi grobove i uz kandilo i vino sa porodicama i prijateljima preminulih moli se za duše upokojenih. Kako ističe, posebno ovde na pravoslavnom groblju u Južnoj Mitrovici, naš narod dolazi na zadušnice da se seti svojih predaka, da upali sveće za pokoj njihovih duša i da se pomoli, ali ga dočekuje tužna slika porušenih grobova.

- Ja sam ponosan na moj srpski narod što u severnom delu Kosovske Mitrovice, gde stoji islamsko groblje, nije porušen ni jedan spomenik. To govori o našoj svetoj veri pravoslavnoj, da mi čekamo sud Božji. A oni koji su ovo porušili, ove naše spomenike i porušili naše krstove, u stvari oni su sebe srušili, a naše pretke su proslavili. Oni su mučnički postradali na taj način i mrtvi nemaju mira, ali imaju mira u Gospodu, jer mi se Bogu molimo da Bog njima daruje pokoj u carstvu nebeskome - rekao je protojerej Janković.

Prema njegovim rečima, vernici čekaju sud Božji, jer ovozemaljski sudovi mogu da pogreše pa neće biti kažnjeno.

- Svi ćemo ljudi sa ovoga sveta jednoga dana morati da izađemo pred lice Božji, da damo odgovor kakav su on život vodili. Tako da oni koji su ovo porušili, kad izađu na sud Božji, oni će sebe srušiti, a naši sveti preci će se proslaviti. Oni nisu imali ovde mogućnost da se brane. Njihove duše, se niko ne može dotaći, njihove duše pripadaju Bogu, jer su verne duše i mi se njih sećamo i pamtimo njihova dobra dela i zato nastavljamo put naših svetih predaka, da se držimo prave vere i da činimo dobra dela, da budemo sinovi i kćeri svetlosti i dana, da širimo mir, ljubav i radost, da nikoga ne diramo, već da živimo u miru i da tako ne diramo ni tuđe grobove, ni tuđa grobna mesta, već da budemo ponosni što smo uzdržani i što na taj način svedočimo da smo sinovi svetlosti, sinovi pravde, sinovi mira i slobode - poručio je Janković.

Gradimir Draškić, jedan od Mitrovčana koji je došao da upali sveću najmilijima, kaže da se slika godinama ne menja, a da obećanja da će groblje biti obnovljeno ostaju neispunjena.

- Uvek očekujemo da će opštine da reše pitanje ovog našeg groblja. Obećanja su bila i stranaca da će oni to izvršiti. Međutim, kao i uvek na Kosovo se ništa ne završava, sve je zatvoreno - smatra Draškić.

Da se grobovi jedva i pronalaze svedoči Predrag Ivić.

- Jedva sam našao spomenik ocu i babi i dedi, jedva. Sve uništeno - rekao je Ivić.

Poslednjih godina, prema rečima Dragoljuba Draževića, uništavanje nadgrobnih ploča je u opadanju, ipak apeluje na svakog pojedinca da učini koliko je u njegovoj mogućnosti i obnovi barem deo uništenog, ne čekajući na druge.

- Ja mislim da je u opadanju rušenje, bilo je do ovih godina unazad, svakih zadušnica godišnjih, i zimskih i letnjih, da uvek bude novoporušenih. Ako to bude optimistička izjava. Ma pesimizam, sve je lom, ništa nije dobro, sve je gore i gore. Ali ta nada u ovo, nada u veru, nada u ovo, gde su ovi naši kojih ima više tamo nego ovde, je ono što nas i drži i održava. Mora svako na svoje mesto da dođe da obiđe. Ako očekujemo gospodo da neko drugi iz komunalnog i tamo oni, ništa nisu uradili, grdno se varamo. Da svako svoje mesto, od svojih rođaka, prijatelja, prethodnika, pokojnika, uradi ovolicko malo, jedan kamen da pomeri, biće nam bolje. A mi očekujemo da neko tamo drugi, mislim na sve, bukvalno od groblja do života. Za sve nam treba malo naše dobre volje - istakao je Dražević.

Slika više govori od hiljadu reči, kaže Jovan Aleksić, gledajući u stotine mermernih ploča oborenih na zemlju i obraslih korovom.

- Mislim da je ovo jedna zaista izuzetno, izuzetno ružna slika, ne samo ovog dela našeg grada, nego i međunarodne zajednice i svih ljudi koji se pozivaju na civilizacijske vrednosti. Mislim da je civilizacijsko pravo svakog čoveka da mirno počiva na onome svetu. Ako vidite da je naše groblje gotovo, da kažem, 60-70 posto spomenika gotovo u potpunosti uništeno, da se mnoga grobna mesta više i ne poznaju, šta vam to govori? Govori samo za sebe, prosto rečeno. Nadam se da će biti bolje, da će jednog dana ovo biti obnovljeno, da će naši pokojnici počivati u miru kako to i zaslužuju, da ćemo dočekati neka bolja vremena - naveo je Aleksić.

U Prištini grobove obišli preostali Srbi i raseljeni

Zimske zadušnice obeležene su i na prištinskom groblju uz mali broj vernika, a među onima koji su obišli grobove bili su preostali Srbi u gradu i raseljeni koji danas žive u okolnim mestima.

Prištinski paroh, otac Staniša Arsić, apelovao je na sve raseljene Srbe koji imaju pretke sahranjene na prištinskom groblju da dođu i upale sveće.

- Vrlo mali broj ljudi dolazi ovde da posećuje grobove svojih predaka makar na zadušnice. Što se tiče prištinskog groblja, možemo da kažemo da u odnosu na prethodne godine, kada je bilo totalno zapušteno, sada možemo da priđemo do pojedinih delova groblja, gde nismo mogli da se primaknemo od trnja i žbunja, valjda se neko osvestio i počeli su da održavaju pravoslavno groblje u Prištini - rekao je Arsić.

On je, međutim, upozorio da je prilikom izvođenja radova na putu i železničkom koloseku uklonjena ograda koja još uvek nije vraćena.

- Otvorili su groblje gde mogu da ulaze psi lutalice, da može svako da uđe kako god hoće i kad hoće. Ne samo sa južne strane, nego je i sa istočne strane oronula ograda. Zamolio bih sve nadležne ovde u gradu Prištini da ispune obećanje koje su dali kada su skinuli postojaću ogradu - rekli su da će vratiti u prethodno stanje, međutim već je druga godina kako se vrše neki radovi i groblje je otvoreno - dodao je Arsić.

On je istakao da postoji mogućnost obrušavanja pojedinih grobova koji se nalaze pored puta koji se gradi.

Arsić je uputio poruku Srbima koji vrše ekshumaciju svojih predaka da ne treba pomerati njihove posmrtne ostatke.

- Jedina poruka jeste ona iz Svetoga pisma: 'Svuda je zemlja Gospodnja'. Gde god da se nađemo i gde god da se zateknemo, a zadesi nas smrt i budemo sahranjeni, svuda je zemlja Gospodnja. Ne treba pomerati, ne treba trsiti te kosti i podizati ih na svakih možda pet, šest ili deset godina - rekao je Arsić.

Ranijih godina u vreme zadušnica Srbi su organizovano dolazili da posete i zapale sveće na prištinskom gradskom groblju, a ove godine je tek nekolicina ljudi došla samostalno.

Autor: S.M.