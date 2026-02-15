Gojković sa Fergusonom o unapređenju međuregionalne saradnje,naglasak na energetici

Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković razgovarala je danas sa ambasadorom Velike Britanije Srbiji Edvardom Fergusonom o unapređenju bilateralne i međuregionalne saradnje, posebno u oblasti energetike, sa akcentom na ulogu AP Vojvodine.

Na sastanku je ocenjeno da su odnosi dve zemlje dobri, uz značajan prostor za njihovo dalje unapređenje, posebno u oblastima ekonomije, energetike, kulture i naučne saradnje, navedeno je u saopštenju Pokrajinske vlade

Ukupna trgovinska razmena između AP Vojvodine i Velike Britanije porasla je za devet odsto u 2025. godini čemu je, kako je istakla Gojkovićeva, značajno doprineo izvoz digitalnih tehnologija iz Pokrajine na britansko tržište.



Posebno je naglašen potencijal saradnje u oblasti energetike, a Gojkovićeva je ukazala da zaključeni Memorandum o razumevanju otvara mogućnosti za saradnju ne samo u domenu nuklearne energije, već i u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti.

Na sastanku je bilo reči i o autorskim pravima, kao i o saradnji u okviru naučne razmene, sa posebnim osvrtom na primere dobre prakse u oblasti zaštite i upravljanja intelektualnom svojinom. Istaknut je značaj jačanja institucionalne saradnje između naučnoistraživačkih ustanova, razmene znanja i iskustava, kao i podsticanja inovacija i zajedničkih istraživačkih projekata.

Pored značaja kulturne saradnje, ambasador Ferguson je istakao važnost nastavka partnerstva koje Novi Sad i Kembridž razvijaju u oblasti obrazovanja u domenu digitalnih tehnologija i najavio održavanje velike konferencije o veštačkoj inteligenciji na proleće u Novom Sadu, uz podršku Velike Britanije. Na sastanku je izražena obostrana spremnost za nastavak redovnog političkog i institucionalnog dijaloga u cilju daljeg produbljivanja odnosa i realizacije zajedničkih inicijativa.

Sastanku su prisustvovali i potpredsednik Pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine -nacionalne zajednice Robert Otot i pokrajinski sekretar za regionalni razvoj, međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu Aleksandar Sofić.

Autor: D.Bošković