Predsednica Pokrajinske vlade Maja Gojković govorila je danas za Euronjuz o investicijama u AP Vojvodini, budžetu i aktuelnim društvenim temama.

Ona je istakla da je AP Vojvodina veoma atraktivna za strane investicije.

-Kada su krenula ova dešavanja koja poslednjih godinu dana blokiraju Srbiju, u Pokrajinskoj vladi osnovali smo tim koju čine sekretari koji se bave ekonomjom, turizmom i privredom i krenuli smo mi investitorima u susret. Imali smo organizovani Ekonomski forum u Solunu sa velikim interesovanjem njihove privredne komore, zatim u Istanbulu, gde je bio još brojnije. Uskoro odlazim u Kinu, takođe istim poslom- predstavljanjem naših potencijala, radnih zona- najavila je Gojković.

Prve mašine stigle u novu fabriku u Staroj Pazovi

Predsednica Pokrajinske vlade podsetila je da je su u poslednje vreme otvorene dve fabrike u Apatinu i Staroj Pazovi.

-Bilo je otvaranje nemačke fabrike u Staroj Pazovi, dobra najava je da će praviti treću fabriku u nizu. Stigle su prve dve mašine, ukupno će ih biti 12. Za manje od pola godine se očekuje da radi u punom kapacitetu. Postali smo lider u regionu po fabrikama koje rade za automobilsku industriju. Zbog stručnih ljudi i saradnje sa Univerzitetom u Novom Sadu, infrastrukture, strani investitori veoma rado investiraju na severu Srbije. Tolika je zainteresovanost za taj deo Srbije. Imali ste izjavu predsednika Vučića da je doneta odluka i plan da se prošire radne zone, a da su Inđija i Stara Pazova označene- reči su sagovornice Euronjuza.

Niko ne treba da brine

Gojković je naglasila da će pokrajinski budžet biti nešto manji, naglašavajući da to govori hrabro.

- Uz štedljivi budžet smo odlučili da ne zaustavljamo nijednu investiciju. Obrazovanje, socijala, zdravstvo, niko ne treba da brine da će biti ugroženo. Vidimo da se napori predsednika i Vlade ulažu da se dođe do konačnog rešenja za NIS, koja se nalazi pod američkim sankcijama. Nećemo ulaziti u veći broj novih investicija, već ćemo raditi ono što je započeto. Velika su davanja od strane Republike Srbije, a polovinom decembra biće sednica na kojoj ćemo računati budžet. Predsednik Skupštine Juhas i ja smo zadovoljni, nikad se nije toliko izdvajalo. Do sada su Novosađani odlazili u Beograd da rade, a sada imamo Beograđane da rade u Novom Sadu, a za pola sata su na poslu. Mnogo je lakše s brzom prugom. Koliko smo upoznati iz razgovora sa predsednikom Vučićem i Orbanom da se radi da se pusti pruga do Budimpešte u doglednom periodu. Nije retorika bitna da želimo da budemo deo Evrope, već i da imamo najveći aerodrom u ovom delu evropskog kontinenta i sad brzu prugu- objasnila je.

- Oni ozbiljno razmišljaju da otvore suvu luku na teritoriji AP Vojvodine, doći će da razmatraju dve lokacije- dodala je.

Ne razumem podršku štrajku glađu

Gojković se osvrnula i na situaciju u zemlji.

-Ne znam zašto tzv. blokaderi insistiraju na tome da postoje dve Srbije. Ako postoje dve Srbije onda je većina ona koja želi normalan život, da se raduju svakom danu. Gradu Novom Sadu i čitavoj državi je dosta ovoga. Ne razumem podršku štrajku glađu. Nije fer prema javnosti da kažeš da štrajkuješ glađu, a onda se odlaziš i vraćaš se posle šest sati u taj šator. Moramo da razmislimo šta je iskren čin.

Podržavam gradonačelnika Novog Sada

Predsednica Pokrajinske vlade naglasila je da je važno da se krene u dostojanstveno obeležavanje mesta stradanja ljudi na Železničkoj stanici koji su u velikoj nesreći izgubili svoje živote i da se kao svuda u svetu podigne spomenik.

-To je dobar potez gradonačelnika Novog Sada, koji podržavam. Konkurs je raspisan za sve umetnike, da se javi vajari, skulptori. Ovo je tragedija koja je pogodila sve građane Srbije i teško mi je da govorim o tome. To ne treba niko da svojata, već da svi zajedno izaberemo najbolje rešenje za spomenik- zaključila je.

Autor: Dalibor Stankov