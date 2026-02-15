AKTUELNO

GENERAL MOJSILOVIĆ: Ko želi promenu vlasti, moraće na izbore! 'Za nas je država svetinja, mi smo je branili, ginuli smo za njenu zastavu, grb i narod'

Izvor: Beta, Foto: Tanjug /MINISTARSTVO ODBRANE I VOJSKA SRBIJE ||

Načelnik Generalštaba Vojske Srbije (VS) general Milan Mojsilović izjavio je da se vojska trudi da ostane van politke, poručivši da će ko želi promenu vlasti, morati da ide na izbore, jer se tako vrši njena smena.

"Aktuelna zbivanja posmatram kroz funkciju koju obavljam. Trudimo se da ostanemo van politike. Stojimo iza institucija države. Zahtevi da se VS politizuje vode u eskalaciju. Mi smo i zaštitnici države i institucija, bez obzira na to što se dešava oko nas. Tu nema igre. Predsednik Republike komanduje VS u miru i ratu - ne po imenu i prezimenu već po funkciji, Ustavu i zakonu", rekao je Mojsilović u intervjuu za list Politika.

"Ako se svi zalažemo za zakonitost, onda nema dileme šta treba da radi VS i kako da postupa", ocenio je general Mojsilović. "Za nas je država svetinja, mi smo je branili, ginuli smo za njenu zastavu, grb i narod", naglasio je.

"Ko želi u političkom smislu nešto da menja, ko želi promenu vlasti, moraće da ide na izbore. Smena vlasti se vrši na izborima", istakao je Mojsilović.

