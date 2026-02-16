Grbović se nameće kao lider opozicije i 'upozorava': Voleo bih da izborni dan prođe mirno, ali... (VIDEO)

Predsednik Pokreta slobodnih građana Pavle Grbović govorio je o predstojećim izborima u Srbiji, odnosno o tome šta očekuje da će se dogoditi tokom izborne noći.

On je istakao da nije pristalica pristupa "Vučić će da padne sam od sebe, ubedljiva većina je protiv njega, to treba da se verifikuje na nekim izborima i biće lako".

- To neće biti lako, on se čovek nije predao. Oni su na određeni način stabilizovali svoje redove. Za očekivati je, recimo, da će vlast da proglasi pobedu, ali i da će opozicija - studentska lista, pro-evropska opozicija i pro-desna, da imaju ozbilnje primedbe na izborni postupak i čak da proglasi neregularnost izbora - rekao je Grbović.

Upitan da predstavi svoje viđenje prve noći nakon izbora, pojasnio je:

- Da vam sada nacrtam kako izgleda ta noć i kako izgleda taj dogovor, to bih mogao kade bih ja bio lider celokupne te grupacije, ali pošto to još uvek nisam, zadržaću se u malo skromnijim okvirima.

Grbović je zaključio da je "na opozicionim liderima, kao odgovornim akterima, da učine sve da ne bude drame na dan izbora i da on prođe glatko.

- Ali, to ne zavisi samo nas. Ja, prosto voleo bih da tako bude, ali neko dosadašnje iskustvo i poznavanje mentalnog sklopa druge strane mi govori da je takav scenario vrlo malo verovatan - konstatovao je lider PSG.