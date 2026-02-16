SRBIJA NIKAD NEĆE BITI ISTA KAO ONA ŠTO JE ĐILAS PRAVIO! Lončar brutalno odgovorio na uvrede Raspopovića na račun zdravstva u Srbiji

Ministar zdravlja Zlatibor Lončar obrati se povodom uvreda od strane dr Danijela Raspopovića koji je komentarisao zdravstvo u Srbiji.

Dr Danijel Raspopović je izneo niz neistina u emisiji "Utisak nedelje" - kada je pričao o tome da se zdravstveni sistemu u Srbiji urušava.

ALARMANTNI PODACI O STANJU U ZDRAVSTVU

• 450 lekara iz Srbije danas broji Udruženje lekara u Sloveniji

• 300 lekara na 100.000 stanovnika u Srbiji⁰• 320+ lekara na 100.000 stanovnika – minimum u Evropskoj uniji

• 1.000 lekara specijalista – procenjeni manjak u Srbiji

• 750… pic.twitter.com/cnOi6S9rwe — Stranka slobode i pravde (@SlobodaIPravda) 15. фебруар 2026.

Zlatibor Lončar odgovorio je na uvrede dr Danijela Raspopovića o zdravstvenom sistemu u Srbiji.

Njegov odgovor prenosimo u celosti:

-Ima ljudi kojih ničega nije sramota, kojima častan obraz i težina izgovorene reči ništa ne predstavljaju, jer valjda svi, poput predsednika njihove političke organizacije, imaju mašinski mozak, naspanovan samo za ostvarivanje ličnih interesa i značajne materijalne koristi.

Osobi koja se bez ikakvog stida predstavlja kao član nečega što se naziva SSP, pružena je mogućnost da iznese notorne laži i zlurade neistine o zdravstvenom sistemu Srbije. Bez ikakvog stida, jer da je drugačije, svako ko je sledbenik 'mašinskog mozga' ne bi smeo da spomene zdravstvo u Srbiji, posle svega što je ono doživelo dok je Đilas, koristeći svoj mozak, ostvarivao profit od 600 miliona evra.

A za to vreme zdravstveni radnici su mogli da se zaposle samo ispunjavajući partijske cenovnike, specijalizacije su bile zabranjene, a medijske bombe su bile zamena lima u nekom liftu i krečenje pola zida u bolnici. Tada su saniteti bili plaćani 100 odsto avansno, ali nikada nisu isporučeni, gradjani su morali sami da kupuju hiruški konac, rukavice i osnovne lekove, ako su želeli da budu operisani u državnom zdravstvu. Očigledno je došlo vreme za novih 600 miliona profita, čim su pojedinci iz ove interesne grupacije počeli da se oglašavaju koristeći se opštim mestima i praznim pričama.

Raspopovicu, Srbija vise nije i nikada nece biti ono sto ste Djilas i vama slicni od nje pravili.

Srbija je u proteklih deset godina zaposlila 5.124 najbolja diplomca medicinskih fakulteta i najuspesnijih sestara i tehnicara. Vi to nikada niste radili, vec ste ih terali iz zemlje.

Njih 250 iz dijaspore smo mi vratili prosle godine.

Srbija je u proteklih deset godina nabavila 404 sanitetska vozila. Vi to nikada niste radili, vec ste ih placali 100 odsto avansno, a nikada nisi isporucena.Srbija je izgradila dva klinicka centra. Vi to nikada niste uradili, vec ste se hvalili renoviranjem lifta.

U vreme dok su neki vama bliski punili svoj licni racun sa 600 miliona evra, plate lekara specijalista su jedva pelazile 60.000 dinara, a sestre su primale 29.000 dinara. Danas sestra ima 1.5 puta vise nego lekar specijalista u vase vreme (vise od 90.000 dinara), a lekar specijalista blizu 200.000 dinara.

Raspopovicu, poput sefa vaseg, razbacujete se nekim pompeznim ciframa, a izbegavate za vas porazavajucu cinjenicu da se iz Lekarske komore Srbije prosle godine ispisalo 34 lekara, a prethodne njih 38 (verovatno da popune Lekarsku komoru Slovenije, kako tvrdite), da Srbija ima sedam ortopeda na 100.000 stanovnika, a Velika Britanija 1.8 na 100.000. Mozda bi vas to zanimalo, kada bi kao ortoped zaposlen u Srbiji, provodio vise od sat vremena na poslu. Mozda bi tada, Raspopovicu, doprineo skidanju lista cekanja i povecanju broja operacija u Instituti Banjica sa 12.500 pre Kovida, na 18.000 prosle godine. Ali, Raspopovicu, sve razumemo, to su stvari koji se ticu svih gradjana Srbije i rade se za njihovo dobro, a to nije u interesu masinskog mozga i njemu slicnih.

Gradjani Srbije ce svakako znati dobro da ocene svaku izgovorenu laz, ali to ce imati priliku da urade i pravosudni organi zbog izazivanja panike i nereda.

Odgovaracete za iznete lazi o broju lekara i sestara kod nas. Podaci EUROSTAT iz 2024. godine nedvosmisleno ukazuju da smo imali 568.6 licenciranih lekara na 100.000 stanovnika i da smo bili daleko ispred Ceske, Hrvatske, Poljske, Holandije, Crne Gore, Finske, Rumunije...

Kada je rec o licenciranim medicinskim sestrama, prema EUROSTATu za 2024. godinu njih je u Srbiji 1329.1 na 100.000 stanovnika, sto je opet daleko vise nego u Austriji, Holandiji, Hrvatskoj, Madjarskoj, Poljskoj, Italiji, Spaniji, Kipru, Rumuniji...

Samo da vam bude jasnije, par godina posle vase decenijske zloupotrebe vlasti mi smo u Srbiji imali 939.7 licenciranih medicinskih sestara na 100.000 stanovnika, a licenciranih lekara je bilo 431.3. Dakle, 2015. godine 939.7 i 431.3, a 2024. godine 1329.1 i 568.6

Laz je i podatak o broju lekara iz Srbije u Sloveniji. Podatak se odnosi na Udruzenje lekara iz bivse Jugoslavije, a ne Srbije.I za kraj, gradjani Srbije moraju da znaju da nije doslo ni do kakvog pucanje cevi na Klinici za neurohirurgiju, vec je detektovana greska u sistemu grejanja, pa su preduzete mere predostroznosti, ali Klinika vec u sredu nastavlja sa radom u punom kapacitetu.

I hvala sto ste priznali da se u ovako urusenom zdravstvu na Klinici za neurohirurgiju obavlja 250 operacija mesecno - rekao je Lončar.

