Srpska lista: Ni posle 25 godina niko nije odgovarao za zločin u Livadicama

Srpska lista navela je danas da i posle 25 godina od jednog od najtežih i najmonstruoznijih zločina nad srpskim narodom na KiM, terorističkog napada na autobus „Niš ekspresa“ u mestu Livadice kod Podujeva, porodice žrtava i čitav srpski narod čekaju pravdu, dok počinioci i nalogodavci ovog terorističkog akta nisu kažnjeni.

U saopštenju Srpske liste ističe se da i ova godišnjica, kao i mnoge prethodne, prolazi bez jasnih i glasnih izjava međunarodnih predstavnika, bez osude zločina i bez poziva da se odgovorni pronađu i kazne i ukazuje da bez istine i pravde nema ni pomirenja, niti trajnog mira.

"Zahtevamo od međunarodne zajednice da preuzme odgovornost, obnovi istrage i učini sve da se ovaj, kao i brojni drugi zločini nad Srbima na Kosovu i Metohiji, rasvetle do kraja. U ime svih žrtava i njihovih porodica, nećemo odustati od zahteva za pravdom. Zaborav nije i neće biti opcija", navedeno je u saopštenju.

Srpska lista podseća da je 16. februara 2001. godine, aktiviranjem nagazne mine na magistralnom putu Niš-Priština, u pratnji međunarodnih snaga KFOR-a, dignut u vazduh prvi autobus iz konvoja u kojem su se nalazili raseljeni Srbi koji su putovali u Gračanicu na zadušnice.

U ovom stravičnom napadu život je izgubilo 12 nedužnih ljudi, dok su 43 osobe povređene.

Najmlađa žrtva bio je dvogodišnji Danilo Cokić.

Pored porodice Cokić - Njegoša, Snežane i malog Danila, u ovom zločinu ubijeni su i Sunčica Pejčić, Živana Tokić, Slobodan Stojanović, Nenad Stojanović, Mirjana Dragović, Veljko Stakić, Milinko Kragović, Lazar Milkić i Dragan Vukotić.

"Ova imena su trajna opomena i svedočanstvo stradanja srpskog naroda, ali i simbol nekažnjivosti zločina nad Srbima", navedeno je u saopštenju Srpske liste.

