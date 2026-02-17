Gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin prisustvovao je Svečanoj akademiji u Srpskom narodnom pozorištu povodom obeležavanja 200 godina od osnivanja Matice srpske, najstarije književne, kulturne i naučne ustanove srpskog naroda, na dan kada je osnovana u Pešti 1826. godine.

Matica srpska je osnovana da bi čuvala identitet, kulturu, jezik, istorijsko pamćenje i sećanje srpskog naroda u Habzburškoj monarhiji, a preseljena je u Novi Sad 1864. godine.

Uz bogat kulturno-umetnički program, prisutnima su se obratili izaslanik predsednika Republike Srbije Miloš Vučević, Njegova Svetost Patrijarh srpski g. Porfirije i predsednik Matice srpske prof. dr Dragan Stanić.

Mićin je, tim povodom, uputio čestitke predsedniku Staniću i zaposlenima u Matici srpskoj.

Povodom velikog jubileja, 200 godina od osnivanja Matice srpske, čestitam na gotovo dva veka, jednom od stubova srpske kulture, nauke i nacionalnog identiteta. Govoreći o Matici srpskoj kao stožeru srpske kulture i duhovnosti, prirodno se nameće veza sa svetosavskim nasleđem koje je vekovima oblikovalo identitet našeg naroda. Delo Svetog Save postavilo je temelje srpske duhovnosti, prosvete i kulturne samosvesti, a upravo na tim temeljima u 19. veku nastaje i Matica srpska kao moderna institucionalna forma tog istog stremljenja. Preseljenjem Matice srpske u Novi Sad 1864. godine, naš grad je dobio ne samo prestižnu kulturnu instituciju, već i snažan duhovni oslonac koji je trajno oblikovao njegov identitet. Upravo zahvaljujući Matici srpskoj, Novi Sad je poneo naziv „Srpska Atina“, jer su se oko nje okupljali najobrazovaniji, najdarovitiji i najposvećeniji stvaraoci srpske kulture.

Govoreći o Matici srpskoj i njenom značaju za Novi Sad i srpsku kulturu u celini, prirodno je osvrnuti se na ličnost Svetozara Miletića, čiju dvestagodišnjicu rođenja ove godine obeležavamo sa posebnim poštovanjem, jer je upravo on snažno doprineo da Matica srpska postane stožer kulturnog i duhovnog života grada i naroda. Mi danas ne obeležavamo samo jubilej jedne institucije, već značaj ideje da kultura, znanje i duhovnost predstavljaju ugaoni kamen svakog naroda. Zato ovaj jubilej nije tek povod za svečanost, već snažan podsticaj da nastavimo da čuvamo, razvijamo i prenosimo budućim generacijama ono što su nam prethodnici ostavili, jezik, kulturu, pamćenje i nacionalni identitet. Sa iskrenim poštovanjem prema svima koji su tokom dva veka gradili Maticu srpsku, ostaje nam čvrsto uverenje da će ona i u budućnosti ostati jedan od najvažnijih stubova srpske kulture, ponos Novog Sada i pouzdan čuvar duhovnog i nacionalnog trajanja našeg naroda. A Novi Sad, grad koji je sa Maticom srpskom izrastao u Srpsku Atinu, ostaće njen pouzdan oslonac i saveznik grad koji zna da je njegova snaga u kulturi, znanju i institucijama koje čuvaju naš identitet - rekao je Žarko Mićin.

