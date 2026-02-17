AKTUELNO

Politika

'SLUŽIM SAMO NAŠEM NARODU' Moćna poruka predsednika Srbije: Dok se ja pitam Srbija nikom neće robovati (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Printscreen instagram ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je moćnu poruku.

- Služim samo našem narodu, dok se ja pitam Srbija nikom neće robovati- piše u objavi predsednika Vučića.

Da podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Indiji, gde će učestvovati na Samitu o veštačkoj inteligenciji, saopšteno je danas iz Službe za saradnj s medijima predsednika Republike.

Tokom Samita, Vučić će se sastati se sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade te zemlje Narendrom Modijem.

Planiran je i niz susreta sa svetskim zvaničnicima.

U Indiji je juče počeo petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji će okupiti šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija u Nju Delhiju.

Na samitu će učestvovati 20 šefova država i vlada, a pored Vučića očekuje se prisustvo i francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, a indijski premijer Narendra Modi će se obratiti u četvrtak.

Očekuje se da ce samitu prisustvovati i izvršni direktori Gugla, OpenAi, Majkrosofta i drugih.

Autor: Jovana Nerić

#Aleksandar Vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'MOJA SUDBINA JE SRBIJA' Vučić: Pobeđivao, gubio, boriću se za našu zemlju (VIDEO)

Politika

'VIDIMO SE U BEOGRADU 12. APRILA' Vučić poslao MOĆNU PORKU: Moramo da vratimo otetu državu! Ti odlučuješ u kakvoj zemlji želiš da živiš! POBEDIĆE SRBI

Politika

'DOK SAM ŽIV BORIĆU SE ZA NAŠU SRBIJU I NAŠ NAROD' Vučić poslao moćnu poruku: Znam da radim najbolji posao za našeg čoveka u Pirotu, Somboru, Kikindi.

Politika

Napredak Srbije je napredak za sve građane! Moćna poruka predsednika Vučića: Ovaj snimak morate da vidite (VIDEO)

Politika

'SRBIJU VIŠE NIKO NEĆE MOĆI DA ZAUSTAVI' Vučić: Gotova je u potpunosti priča o obojenoj revoluciji (VIDEO)

Politika

Vučić se hitno oglasio: Uputio ove četiri reči (FOTO)