'SLUŽIM SAMO NAŠEM NARODU' Moćna poruka predsednika Srbije: Dok se ja pitam Srbija nikom neće robovati (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je moćnu poruku.

- Služim samo našem narodu, dok se ja pitam Srbija nikom neće robovati- piše u objavi predsednika Vučića.

Da podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić boraviće u Indiji, gde će učestvovati na Samitu o veštačkoj inteligenciji, saopšteno je danas iz Službe za saradnj s medijima predsednika Republike.

Tokom Samita, Vučić će se sastati se sa predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa predsednikom Vlade te zemlje Narendrom Modijem.

Planiran je i niz susreta sa svetskim zvaničnicima.

U Indiji je juče počeo petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji će okupiti šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija u Nju Delhiju.

Na samitu će učestvovati 20 šefova država i vlada, a pored Vučića očekuje se prisustvo i francuskog predsednika Emanuela Makrona i brazilskog predsednika Luiza Inasija Lulu da Silvu, a indijski premijer Narendra Modi će se obratiti u četvrtak.

Očekuje se da ce samitu prisustvovati i izvršni direktori Gugla, OpenAi, Majkrosofta i drugih.



Autor: Jovana Nerić