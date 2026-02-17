Đedović Handanović: Krajem nedelje očekujemo odgovor od OFAK-a za licencu NIS-u

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je danas, povodom isteka dozvole za rad Naftnoj industriji Srbije (NIS) u petak, 20. februara, da je NIS uputio zahtev za produženje licence za rad, a da je Vlada Srbije podržala taj zahtev u smislu da dok se vode pregovori između mađarskog MOL-a i Gaspromnjefta da NIS može da nastavi sa radom.

"Očekujemo odgovor administracije krajem ove nedelje. Ono što znamo i u čemu učestvujemo svaki dan su pre svega pregovori između Gaspromnjefta i MOL-a o otkupu ruskog dela akcija", rekla je ona.

Govoreći o tome dokle su pregovori stigli, rekla je da se očekuje da se dubinska analiza koju MOL radi, završi do kraja februara, da bi se u toku marta pristupilo potpisivanju kupoprodajnog sporazuma.

"U tom smislu i mi nastavljamo pregovore sa mađarskom vladom kada je u pitanju međudržavni sporazum između Srbije i Mađarske. Ti pregovori nisu laki, ima dosta pitanja. Za nas je to od strateškog značaja, NIS je kompanija koja ima strateški značaj za našu zemlju. Pre svega zbog rada rafinerije, učešća u bruto društvenom proizvodu, velikog broja zaposlenih, tako da nastavljamo intenzivne razgovore i očekujemo da do kraja marta oni budu i završeni, a u tom smislu će američka administracija i razmatrati da li su se stekli i ispunili svi uslovi koje su oni tražili da bi sankcije bile skinute", istakla je ministarka.

Na pitanje da li se problemi sa dotokom nafte naftovodom Družba mogu da se odraze i na snabdevanje našeg tržišta, rekla je da MOL jeste značajan snabdevač našeg tržišta i da su sa njim vođeni intenzivni razgovori kao i sa drugim naftnim kompanijama u periodu kada nije bilo dotoka sirove nafte u Srbiju što je trajalo oko 100 dana u smislu da se prevaziđu izazovi sa nestašicama.

MOL je tada, prema njenim rečima, povećao svoje količine uvoza, a to su radile i druge kompanije.

"Ono što sa strane države radimo i nastavljamo da radimo pre svega jeste da osiguravamo da imamo dovoljno rezervi naftnih derivata. Rezerve su stabilne. Otvorili smo i nova skladišta, novih 120.000 metara kubnih u Smederevu sa blizu 100.000 tona dodatnih naftnih derivata koji predstavljaju dodatnu sigurnost za našu zemlju. U tom smislu nastavili smo da povećavamo naše rezerve. Trenutno imamo dizela oko 220.000 tona, benzina oko 38.000 tona, mazuta oko 55.000 tona", navela je ona.

Istakla je da je zemlja dobro snabdevena gorivom i da građani nemaju razloga za brigu.

"Nestašica nije bilo. Nastavljamo da radimo naporno i marljivo da bi došli do održivih rešenja za naš energetski sektor, dok planiramo buduće velike investicione projekte u svim sferama da bi osigurali stabilnu sigurnost našeg sistema, i kada je proizvodnja i distribucija i prenos električne energije, ali i proizvodnja gasa, nafte, novih naftovoda, novih gasovoda u pitanju", poručila je ona.

Autor: S.M.