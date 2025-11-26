Đedović Handanović o produženju licence: Očekujemo odgovor iz Vašingtona u toku današnjeg dana ili noći

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović izjavila je da se odgovor iz Vašingtona u vezi sa produženjem licence za rad NIS-a očekuje tokom današnjeg dana ili noći.

Đedović Handanović je, nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova i trgovine Mađarske Peterom Sijartom, navela da su razgovarali o trenutnoj, odnosno aktuelnoj situaciji u vezi sankcija NIS-u dok se čeka odgovor iz Vašingtona.

"Sa Sijartom sam razgovarala o trenutnoj, aktuelnoj situaciji u vezi sa Naftnom industrijom Srbije, dok čekamo odgovor iz Vašingtona. Ono što jeste sigurno i što znamo, to je da ruski vlasnici treba da izađu iz vlasništva, da je to pre svega zahtev da bi sankcije bile ukinute. Videćemo, ja se nadam, u toku današnjeg dana ili noći, kakav će odgovor stići, a koji se pre svega tiče nastavka rada NIS-a u tom periodu dok se pregovori vode", kazala je Đedović Handanović.

