AKTUELNO

Politika

ON JE KOMANDOVAO NAPADOM NA SPC: Takozvani student bio na čelu horde koja je pravila haos po Novom Sadu (FOTO+VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Blokaderi iz Novog Pazara došli su sinoć u Novi Sad kako bi, po običaju, pravili haos, a poznato je i ko ih je predvodio u rušilačkom pohodu.

Na čelu blokaderske horde našao se niko drugi nego Ines Hodžić, takozvani student iz Novog Pazara, jedan od onih iz "ekipe 16 za 16". U pitanju su blokaderi, podsetimo, koji su navodno prošle godine pešačili iz Novog Pazara do Novog Sada pred godišnjicu pada nadstrešnice na železničkoj stanici u tom gradu, a sve vreme su se u stvari vozikali kolima.

Autor: Pink.rs

#Ines Hodžić

#Novi Pazar

#blokaderi

POVEZANE VESTI

Hronika

BLOKADERI UHAPŠENI U NOVOM SADU: Policija im stavila lisice na ruke zbog divljačkog nasilja

Politika

NASILJE KAKVO SE NE PAMTI U SRBIJI: Blokaderi zapalili prostorije SNS u Novom Sadu! Tuku ljude koji beže od vatre (VIDEO)

Politika

Nastavlja se hapšenje blokadera širom Srbije: Priveden i V.P. (VIDEO)

Politika

Opet šahovnica na dočeku blokadera maratonaca? Zašto je bas Hrvatima najviše stalo da sruše Srbiju?! (FOTO)

Fudbal

Prve reči Nenada Lalatovića posle debija u Novom Pazaru: Na meni je bio pritisak, ovako se bodri i voli klub

Politika

Blokaderi sami priznali: U Srbiji se ne živi teško! Radne na crni petak prepune, narod ima novca! Očajni na max!