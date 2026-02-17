Selaković: Pokušali su da zagade jubilej Matice srpske, žao mi je što je mitropolit Joanikije osetio bezumlje u Novom Sadu

Ministar kulture Nikola Selaković oglasio se povodom incidenata tokom obeležavanja 200 godina Matica srpska, navodeći da mu je „kao Srbinu i srpskom ministru kulture“ žao zbog pokušaja da se, kako je ocenio, „zagade najsvečaniji jubilej srpske kulture u 2026. godini“.

„Kao Srbinu i srpskom ministru kulture, žao mi je kada vidim da postoje pomućeni umovi koji su u stanju da pokušaju da zagade najsvečaniji jubilej srpske kulture u 2026. godini, proslavu 200. godišnjice Matice srpske“, poručio je Selaković.

Govoreći o incidentu ispred Srpsko narodno pozorište, ministar je naveo da je jedan od „žalosnih momenata te blokaderske epizode bilo zviždanje, psovanje i ponižavanje mitropolita crnogorsko-primorskog G. Joanikija prilikom dolaska na svečanu akademiju“.

„Ko misli da je tu nešto slučajno, taj ili je glup ili naivan, ili i jedno i drugo. Nije logično očekivati drugačije ponašanje onih koje vode unuk Jevrema Brkovića i Dinko Gruhonjić“, izjavio je Selaković.

On je dodao da njihov „minuli rad u prethodnom periodu logičnim čini ovakvo ponašanje prema velikodostojnicima SPC, na čelu sa patrijarhom srpskim“, podsećajući na, kako je naveo, ranije incidente u Novom Sadu.

„Podsećanja radi njihovi sledbenici su prekinuli Svetosavsku akademiju u Matici 2025. godine, zasipali fekalijama Gradsku kuću i Trg Slobode u Novom Sadu na kome je spomenik Svetozaru Miletiću, uništavali murale sa srpskim zastavama i palili zastavu Srbije u Novom Sadu, protestovali više puta protiv izgradnje crkve posvećene mučenicima stradalim u Novosadskoj raciji, najprljavijim jezikom mržnje govorili o gradnji hramova SPC u Vojvodini, najavljivali njihovo pretvaranje u noćne klubove i pabove, najodvratnijim rečnikom vređali našeg patrijarha, te zato ne čudi da su bili u stanju da se okupe sa namerom da unište proslavu dva veka Matice“, rekao je Selaković.

Ministar je naglasio da nije govorio o drugim slučajevima nasilja.

„Nisam pričao o nasilju nad novinarima, nad ženama, o paljenju i uništavanju prostorija Srpske napredne stranke, niti o pokušaju ubistava ljudi čiji je greh samo što drugačije misle, niti o dehumanizaciji predsednika države i njegove porodice, bez premca u našoj političkoj istoriji. Navodio sam samo primere njihovog delovanja koji dokazuju mržnju prema svemu što je srpsko, sveto, čestito i svetosavsko“, naveo je on.

Sa druge strane, Selaković je ocenio da je sama svečana akademija protekla u dostojanstvenoj atmosferi.

„Svečana akademija u Srpskom narodnom pozorištu bila je veličanstveno očičenje dostojanstva, rasplamsala je naš ponos svešću o velikom delu naših umnih predaka i o zalogu budućim pokoljenjima da Srpstvo jačamo prosvetiteljstvom, neumornim radom i posvećenošću pravim i trajnim vrednostima“, izjavio je ministar.

Na kraju je dodao:

„Posle svega sinoć i do sada viđenog mnoge stvari su kao na dlanu jasne. Nadam se da su jasne i mitropolitu Joanikiju i iskreno mi je žao što je u Novom Sadu osetio ustaško-dukljansko bezumlje.“