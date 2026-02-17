AUTORSKI TEKST PREDSEDNIKA SRBIJE PODELIO MODI: Indijski premijer na sopstvenoj aplikaciji šerovao Vučićeve reči

Premijer Indije Narendra Modi podelio je na svojoj aplikaciji autorski tekst koji je za ugledni indijski magazin Indijan ekspres napisao predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je na aplikaciji uz Vučićev tekst "Samit o veštačkoj inteligenciji stavlja Indiju u centar globalnog diskursa", objavio i zajedničku fotografiju sa predsednikom Vučićem.

Vučić je u tekstu pisao o odnosima dve zemlje, ali i o Samitu o uticaju veštačke inteligencije koji se održava u Nju Delhiju, pristupu Indije AI.

redsednik Srbije boravi u Indiji na Samitu o veštačkoj inteligenciji i gde bi trebalo da se sastane sa Modijem, predsednicom Indije Drupadi Murmu, kao i sa nizom svetskih zvaničnika.

