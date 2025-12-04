'OVO JE ISTORIJSKI MOMENAT' Nakon kršenja protokola stigao i poklon: Evo šta je Putin dobio od premijera Indije

Indijski premijer Narendra Modi saopštio je danas da je ruskom predsedniku Vladimiru Putinu poklonio kopiju drevnog indijskog teksta "Bagavad Gita" na ruskom jeziku.

- Predsedniku Putinu sam poklonio primerak Bagavad Gite na ruskom jeziku. Učenja Gite inspirišu milione ljudi širom sveta - rekao je Modi.

Tekst "Bagavad Gite" sastoji se od filozofskog razgovora između hinduističkog božanstva Krišne i Ardžune, jednog od centralnih likova drevnog hinduističkog epa Mahabharata, a koji se odvija neposredno pre početka bitke između dva zaraćena klana Pandava i Kaurava.

Putin je danas stigao u dvodnevnu državnu posetu Indiji. Predsednički avion je sleteo u bazu indijskog vazduhoplovstva u Palamu. Premijer Indije pozdravio je ruskog lidera na stepenicama.

Zvanični razgovori na visokom nivou održaće se sutra u Nju Delhiju.

Nakon ovih razgovora, dve strane će usvojiti značajan paket bilateralnih međuvladinih dokumenata i niz trgovinskih sporazuma. Lideri će se takođe obratiti na plenarnoj sednici Rusko-indijskog poslovnog foruma, navodi ruska agencija.



Strani mediji su Putinovu posetu nazvali istorijskom i najznačajnijom u 21. veku za Nju Delhi.

Podsetimo, predsednik Ruske Federacije Vladimir Putin stigao je danas u dvodnevnu službenu posetu Indiji i na aerodromu u Nju Delhiju dogodila se nesvakidašnja situacija, kada je premijer Indije prekršio protokol, zbog koje je hitno reagovao Kremlj saopštenjem.

Autor: D.Bošković