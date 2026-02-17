AKTUELNO

Politika

ŠOK SNIMAK - Ovo nam je promaklo: Evo ko je predvodio napad na patrijarha Porfirija i mitropolita u Novom Sadu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Sava Radovanović, TikTok.com ||

Pojavio se novi video snimak blokaderskog napada na mitropolita Joanikija u Novom Sadu i sada je jasno ko je predvodio ovaj sramni napad!

I dok su sinoć jezive scene obišle Srbija a u kojima novosadske ustaše-blokaderi vređaju patrijarha Porfirija i napadaju mitropolita SPC vladiku Joanikija, sada su izašli novi skandalozni detalji.

Video: Privatna arhiva

Osoba koja je predvodila napad na mitropolita Joanikija jeste Biljana Stojković, profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

Ista ona koja je 2019. godine divljala sa nekolicinom svojih pristalica tako što je ljubičastim keceljama prekrivala spomenik blaženopočivšeg patrijarha Pavla.

Autor: Pink.rs

#Biljana Stojković

#Napad

#Novi Sad

#blokaderi

#patrijarh Porfirije

