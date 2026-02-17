ŠOK SNIMAK - Ovo nam je promaklo: Evo ko je predvodio napad na patrijarha Porfirija i mitropolita u Novom Sadu (VIDEO)

Pojavio se novi video snimak blokaderskog napada na mitropolita Joanikija u Novom Sadu i sada je jasno ko je predvodio ovaj sramni napad!
I dok su sinoć jezive scene obišle Srbija a u kojima novosadske ustaše-blokaderi vređaju patrijarha Porfirija i napadaju mitropolita SPC vladiku Joanikija, sada su izašli novi skandalozni detalji.
Osoba koja je predvodila napad na mitropolita Joanikija jeste Biljana Stojković, profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Ista ona koja je 2019. godine divljala sa nekolicinom svojih pristalica tako što je ljubičastim keceljama prekrivala spomenik blaženopočivšeg patrijarha Pavla.
U susret 8. martu (Pavle) pic.twitter.com/b0foiFhw90— Biljana Stojkovic (dabrica) (@pajaoliver) 06. март 2019.
Autor: Pink.rs