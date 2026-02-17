'LJUTA HRANA, A JA SE PRAVIM DA MI NIJE NIŠTA' Predsednik Vučić pokazao šta mu je u Nju Delhiju posluženo za večeru (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se iz Nju Delhija i pokazao šta su mu u hotelskom restoranu poslužili za večeru.

"Ljuta hrana, a ja se pravim da mi nije ništa", napisao je predsednik Vučić na Instagramu uz video u kome kaže:

"Stigli smo u Indiju, ovde je već pola deset uveče, predstoji davanje izjava i pripreme za sutrašnje sastanke, premijerom Modijem pre svega, obilazak našeg paviljona, imaćemo sastanke sa francuskim kompanijama oko razvoja našeg modela veštačke inteligencije, na srpskom jeziku, i mnogo toga važnog, a ovo sam hteo da vam pokažem, jer sve što su doneli u hotelskom restoranu je specijalitet i sve što sam dobio, a navikao sam da jedem ljuto, teško mi je da podnesem".

Podsetimo, predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je u Indiju gde je u toku petodnevni samit o veštačkoj inteligenciji, koji okuplja šefove država, visoke zvaničnike i rukovodioce tehnoloških kompanija.

Autor: Iva Besarabić