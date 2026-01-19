Vučić se oglasio iz Davosa: Verujem da ćemo se vratiti sa dobrim vestima!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se večeras iz Davosa.

Predsednik je istakao da u Davosu Srbiju očekuju brojni važni sastanci sa svetskim liderima i predstavnicima najvećih kompanija, naglašavajući da će fokus biti na novim investicijama, ekonomskom razvoju i jačanju međunarodne pozicije naše zemlje.

- Siniša me naterao da jedem ovaj raklet, to sir koji se stavlja preko krompira, i nije loše nego se meni zapeklo jer nisam ekspert. Što ja ne pojedem, poješće Siniša. Ono što je važno jeste da smo kasno sinoć uspeli da završimo razgovore sa Mađarima i Rusima - naveo je Vučić.

Kako je dodao to su dobre vesti za građane Srbije, a očekuje se mnogo ozbiljnih razgovora svakoga dana u Davosu.

- Svi pričaju samo o dolasku Donalda Trampa u sredu. Viđemo kakve će poruke biti. Za nas je važno da u svetu bez principa i pravila, sačuvamo mir i da budemo dovoljno ozbiljni i odgovorni i da se za donete odluke zalepimo kao ovaj sir za krompir - istakao je predsednik.

Prema njegovim rečima, ljudski životi, mir i prosperitet su od presudnog značaja.

Očekuju se, dodao je ozbiljni razgovori oko Ekspa.

- Biće mnogo trke i problema, ali kada god smo u škripcu i kada je finiš mi Srbi smo najbolji i najsnažniji. I verujem da ćemo se vratiti sa dobrim vestima - naglasio se Vučić.

- Mi, malo deblji ljudi, smislili smo izreku po kojoj svaki novi kilogram kada dobijemo, znači da smo se popravili, dok za sve one normalne, ili mršavijie ljude, kažemo da su propali. Drzeći se te izreke, rešio sam da se "popravim" uz sir i krompir ovde u Švajcarskoj i pripremim za naporne dane. Verujem u snagu Srbije i siguran sam da ćemo obaviti dobar posao za našu zemlju ovde u Davosu - naveo je Vučić u opisu snimka.

