SRBIJU NISU USPELI DA SLOME Vučić: Oni su formirali vojni savez da bi nas napali, čekaju rat Evrope i Rusije

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govorio je za Nacionalni dnevnik TV Pink o situaciji u regionu i na KiM.

- Prošlo je 18 godina, svake godine je sve teže, ali Srbiju nisu uspeli da slome. Srbija se drži međunarodnog prava, povelje UN, rezolucije 1244 i svoje pozicije. Oni ne pokušavaj uda razgovaraju sa Srbima, ovi iz Prištine, misle da će neka druga sila da sruši Srbiju. Zato formiraju i saveze. Reći će mi mnogi da preterujem, čak i moji istomišljenici. Oni su formirali vojni savez da bi nas napali. Nije formiran zarad odbrambenih ciljeva. Hrvatska i Albanija su u NATO-u, neće Srbija protiv njih da ratuje. Oni su to formirali da bi dočekali da se krene u sukob Evrope i Rusije i da bi mogli da sruše Srbiju iz više pravaca. Mi ćemo nastaviti da vodimo poltiku mira ali i snažne pripreme za nastavak politike odvraćanja i morate da budete snažni. Moram oda jačam osve kapacitete, ekonomiju, vojsku i sve obaveštajne resurse - rekao je Vučić.

