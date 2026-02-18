'Šta te boli k***c?!' Blokaderka se izvrištala u lice Gvozdenu Nikoliću (VIDEO)

Dejan Vukelić, novinar Informera, objavio je na društvenoj mreži X kako se ponašaju blokaderi.

- Elita, pristojna Srbija… - napisao je Vukelić ironično uz snimak.

Naime, dok je izveštavao sa malog protesta u Čačku, novinaru Gvozdenu Nikoliću u lice se izdrala jedna blokaderka, vidi se na snimku.

Budući da nije bila raspoložena da da suvisli odgovor, blokaderka je rekla: "Šta te boli k***c?!"

Mnogi su ovaj snimak komentarisali sa negodovanjem.

"Elitna, pristojna Srbija", ironično je napisano u opisu scene, podeljene na mreži Iks.

