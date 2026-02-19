NOVI UDAR KURTIJEVE POLICIJE NA BRNJAKU: Pretresli auto, pa oduzeli srpski pečat i dokumenta Ministarstva pravde!

Tzv. kosovska policija nastavila je sa represivnim merama na administrativnim prelazima.

Na Brnjaku je danas izvršen pretres vozila sa srpskim registarskim tablicama, prilikom čega su zaplenjeni službeni pečat i poverljiva dokumentacija na srpskom jeziku.

Vozilom je upravljao muškarac sa prostora Kosova i Metohije, a policija je, uz dozvolu tužioca, izvršila detaljan pretres automobila.

Šta je sve oduzeto?



Prema zvaničnom saopštenju tzv. kosovske policije, u automobilu su pronađeni i konfiskovani:

- Službeni pečat sa natpisom na srpskom jeziku (ćirilično pismo),

- Zahtev Ministarstva pravde Republike Srbije,

- Dva ugovora srpskih institucija,

- Više drugih dokumenata na srpskom jeziku.

Policija je saopštila da je pokrenuta istraga, a dokumentacija je prosleđena nadležnim organima u Prištini na dalju proveru.

Ovaj incident na Brnjaku dolazi u trenutku pojačanih tenzija i učestalih akcija Prištine usmerenih protiv srpskih opština i institucija na severu pokrajine, čime se dodatno otežava sloboda kretanja i rad srpskih službi.

Autor: Dalibor Stankov