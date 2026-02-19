AKTUELNO

Politika

NOVI UDAR KURTIJEVE POLICIJE NA BRNJAKU: Pretresli auto, pa oduzeli srpski pečat i dokumenta Ministarstva pravde!

Izvor: Pink.rs/Tanjug, Foto: Tanjug AP/Dejan Simicevic ||

Tzv. kosovska policija nastavila je sa represivnim merama na administrativnim prelazima.

Na Brnjaku je danas izvršen pretres vozila sa srpskim registarskim tablicama, prilikom čega su zaplenjeni službeni pečat i poverljiva dokumentacija na srpskom jeziku.

Vozilom je upravljao muškarac sa prostora Kosova i Metohije, a policija je, uz dozvolu tužioca, izvršila detaljan pretres automobila.

Šta je sve oduzeto?

Prema zvaničnom saopštenju tzv. kosovske policije, u automobilu su pronađeni i konfiskovani:

- Službeni pečat sa natpisom na srpskom jeziku (ćirilično pismo),

- Zahtev Ministarstva pravde Republike Srbije,

- Dva ugovora srpskih institucija,

- Više drugih dokumenata na srpskom jeziku.

Policija je saopštila da je pokrenuta istraga, a dokumentacija je prosleđena nadležnim organima u Prištini na dalju proveru.

Ovaj incident na Brnjaku dolazi u trenutku pojačanih tenzija i učestalih akcija Prištine usmerenih protiv srpskih opština i institucija na severu pokrajine, čime se dodatno otežava sloboda kretanja i rad srpskih službi.

Autor: Dalibor Stankov

#Kosovo i Metohija

#Ministarstvo pravde

#Priština

#Srbija

#Zaplena

#administrativni prelaz

#brnjak

#kosovska policija

#sever kosova

#srpski pečat

#vesti Srbija

POVEZANE VESTI

Politika

TEROR KURTIJEVE POLICIJE I U LEPOSAVIĆU: Zapečaćene prostorije PIO fonda, radnici na informativnom (FOTO+VIDEO)

Politika

MESEC DANA OD UPADA TZV. KOSOVSKE POLICIJE U SRPSKE INSTITUCIJE: Onemogućili zaposlenim Srbima da rade, a ostalima da obave administrativne poslove

Hronika

ZBOG MARIHUANE OSTAO BEZ ČETIRI AUTOMOBILA: Zaplena droge na prelazu Merdare

Hronika

DVE MISTERIOZNE SMRTI NA JUGU SRBIJE: Tela hitno poslata na obdukciju - Oglasili se iz policije

Politika

DRAMA NA GAZIMESTANU: Kurtijevi policajci maltretirali srpsku devojčicu, uhapšeno 15 ljudi zbog pesama

Politika

Kurtijeva policija pretresa Srbe na Gazimestanu: Zabranjuju unošenje srpskih obeležja