NOVI SAD JE NABRŽE RASTUĆI GRAD OVOG DELA EVROPE! Mićin jasan: Gradiće se crkva na Limanu, Almaški kraj će biti ozbiljna turistička atrakcija, evo šta je poručio blokaderima

Gradonačelnik Žarko Mićin izjavio je da će se na LImanu graditi crkva, ali i da je Novi Sad najbrže rastući grad u ovom delu Evrope i da dok je on na njegovom ćeku neće stati.

- Od 1. novembra, kad se desila tragedija, mu u Novom Sadu imamo situaciju da se za bilo šta što se desi ljudi unapred osude. U takvoj situaciji je teško raditi sa ljudima. Imate najbrže rastući grad u ovom delu Evrope. Stvari treba da se završavaju, da se rade brzo. Blokaderi prave situaciju da ništa ne treba da se radi, da sve treba da stane. Hvala Bogu nije tako. Grad se itekako razvija. Poslednji budžet koji smo usvojili je tri puta veći u odnosu na onaj iz 2012. godine. To nisu samo cifre, mi iz tog budžeta radimo itekako dobre stvari. Radićemo jednu novu školu ove godine. Nastavljamo da radimo Almaški kraj koji će biti turističko srce grada, kakav je nekada bio. To će biti zaista ozbiljna turistička atrakcija. Radimo prečistač otpadnih voda. Radi se na dva mosta, Fruškogorski koridor. Gledam da motivišem ljude, da se grad razvija, moramo da radimo, grad ne sme da stane. Za sada uspevamo u tome. Novi Sad, dok sam ja gradonačelnik i moj tim, neće stati. To garantujem - poručio je Mićin.

Gradonačelnik Mićin je potvrdio da će se graditi cvrkva na LImanu.

-Naravno da će se graditi crkva. Na mnogo načina pokušali su da opstruiraju izgradnju crkve na Limanu. Podneli su preko sto primedbi koje su bile potpuno nesuvisle. Nijedna nije imala suštinske veze sa crkvom. Od sedamdesetih godina je planirana crkva na Limanu, doduše na drugom mestu. Vodoizvorište, da se razumemo nije ugroženo, to je laž. Na Oficircu je divlja plaža, na kojoj se kupa hiljadu ljudi, na 200 metara od izvorišta, pa nije ugroženo. A ovde, gde nije ni blizu crkva, ovde je ugroženo. Laž je i da će se ugroziti zelena površina. Baš naprotiv. Tamo je obuhvaćno 20 hiljada metara kvadratnih, od kojih će crkva zauzima 800 metara kvadratnih. Kome smeta crkva u kojoj će se dešavati lepe stvari, krštenja, venčanja, molitve. Ta crkva se zove crkva Velikomučenika bačkih i deo je budućeg Memorijalnog kompleksa posvećenog žrtvama racije. Ima ogroman istorijski značaj. Tu su bacani ljudi pod led u Novosadskoj raciji. To nije samo eparhijska crkva. Mali je broj ljudi koji joj se protive. Na Limanu ima između 20 i 30 hiljada stanovnika, a oko 200 njih je protiv. A stotinjak njih je bilo na protestu. Crkva je mesto mira i molitve, deca će se tu igrati, imaće svoj prostor. Rekao bih da im iz političkih razloga smeta crkva - rekao je Mićin.

Autor: Jovana Nerić