Vučić razgovarao sa Gertom Janom Kopmanom: Naš cilj je da ubrzamo reforme u oblasti vladavine prava i da unapredimo zakonska rešenja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa direktorom Direktorata za istočno susedstvo i proširenje u Evropskoj komisiji Gertom Janom Kopmanom.

- Važan i otvoren razgovor sa direktorom Direktorata za proširenje europeancommission Gertom Janom Kopmanom o evropskom putu Srbije, reformskim procesima i unapređenju naše saradnje sa Evropskom unijom - napisao je predsednik Vučić na instagramu Buducnostsrbijeav.

- Razgovarali smo i o setu pravosudnih zakona. Naš cilj je da ubrzamo reforme u oblasti vladavine prava i da unapredimo zakonska rešenja, u skladu sa najboljim evropskim standardima, vodeći računa o interesima naših građana i stabilnosti pravnog sistema - napisao ej predsednik i dodao:

- Radimo sve kako bismo ubrzali pripreme za otvaranje preostalih klastera iz pristupnog procesa. Zahvalan direktoru Kopmanu na ličnom angažmanu i podršci. Očekujem nastavak konstruktivne saradnje sa evropskim institucijama, sa jasnim ciljem članstva Srbije u EU.