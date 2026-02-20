Mrdić: Srbiji je potrebno pravosuđe po najboljim evropskim standardima, a ne po merilima duboke države

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Skupštine Srbije i narodni poslanik SNS Uglješa Mrdić naveo je da je Srbiji potrebno pravosuđe po najboljim evropskim standardima, a njegovo saopštenje prenosimo u celosti.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić danas je jasno stavio do znanja da je cilj Srbije da ubrza “reforme u oblasti vladavine prava i da unapredimo zakonska rešenja, u skladu sa najboljim evropskim standardima, vodeći računa o interesima naših građana i stabilnosti pravnog sistema”.

Naši evropski partneri mogu da računaju na to da će Srbija da sprovodi najbolje a ne najgore evropske standarde. Kada smo već kod evropskih praksi u više od dve trećine evropskih zemalja tužioce postavlja vlada, predsednik Republike ili suveren dok je u Poljskoj ministar pravde ujedno i državni tužilac.

Kršenje zakona, samovolja i krivična dela koju čine Zagorka Dolovac i njena klika koja je otela tužilaštvo nije moguća u zemljama Evropske unije.

Da li je u zemljama EU moguće da tužioci drže osam godina predmet ubistva advokata u fioci, da štite ubice i da odbiju da zaštite svedoka ubistva i puste ga na ulicu da bi bio ubijen? Koliko bi decenija zatvora za ova krivična dela prikrivanja ubistva i zloupotrebe službenog položaja u njihovim zemljama bi dobili tužioci Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić i Milenko Mandić?

Da li je moguće u zemljama EU da tužilac učestvuje u dovođenju novinara pred streljački stroj da bi bio likvidiran a da potom isti taj tužilac opstruira istragu o ubistvu istog novinara kao što je to učinila u slučaju Slavka Ćuruvije tužilac Jasmina Milanović Ganić?

Da li je moguće da u zemljama EU neko preti ubistvom predsedniku a da ga tužilac Majlat ne procesuira? Videli smo kako su prošli oni koji su u Francuskoj napadali suprugu predsednika Makrona.

Da li je moguće u nekoj zemlji Evropske unije da neki tužilac, kao Bojana Savović u Srbiji, javno prizna kako podučava one koji napadaju policiju kako da ne odgovaraju, da zakone o borbi protiv korupcije naziva glupim, da govori kako utiče na sudske presude opstane na svojoj poziciji? Takav tužilac bi odmah bio razrešen i optužen za zloupptrebu službenog položaja.

Da li je moguće u nekoj zemlji Evropske unije da neko, kao Zagorka Dolovac kod nas, može da bude vrhovni tužilac 16 godina i da pri tom SUPROTNO STAVU VENECIJANSKE KOMISIJE koja je smatrala da vrhovni javni tužilac treba da ima samo jedan mandat Dolovac sebi omogući četiri mandata.

U kojoj zemlji Evropske unije član Visokog saveta tužilaštva, kao Predrag Ćetković u Srbiji, može da bude uhvaćen u pranju novca a da tužioci za koje je nadležan njegov predmet godinama drže u fioci?

Da li je u bilo kojoj zemlji EU moguće da predsednik Vrhovnov saveta tužilaštva, kao kod nas Branko Stamenković, odbije da sprovede odluku Ustavnog suda?

Šta bi oni u EU uradili sa tužilaštvom koje izgubi preko deset velikih procesa pa država plati štetu od 152 miliona evra kao što je to u Srbiji učinilo Tužilaštvo za organizovani kriminal?

Da li je u Evropskoj uniji moguće da osoba sa prljavom prošlošću u policiji odakle je izbačena zbog kriminala i osoba koja je bila poznata kao advokat kradljivaca automobila iz EU - postane tužilac za organizovani kriminal kao Mladen Nenadić kod nas.

Srbija je kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i poštovaće sva pravila koja važe u većini zemalja EU. Sve što se radi u Nemačkoj, Francuskoj ili Španiji rado ćemo promeniti u Srbiji. Pratimo ustavni referendum u Italiji protiv koga su iste društvene grupe, delovi “duboke države”, kao i u Srbiji.

Samo u većini zemalja EU nema samoupravljanja u tužilaštvu i strahovlade klike okupljene oko vrhovnog tužioca. Tužilaštvo neće biti u Srbiji instrument za rušenje države kao što nije ni u Nemačkoj ili bilo gde u Evropskoj uniji.

Autor: Pink.rs