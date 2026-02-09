Mrdić: Bojović sam sebu u Železnici dodelio posao od milion evra

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić poručio je da vreme odgovornosti dolazi.

- Nebojša Bojović, najodgovorniji u kompaniji Infrastruktura Železnica Srbije za pad nadtrešnice i osoba koji je svojim potpisima garantovao, zajedno sa izvršnim direktorom Infrastrukture Milutinom Miloševićem, bezbednost Železničke stanice Novi Sad, dodelio je sam sebi ugovor u Železnici vredan milion evra!? - naveo je Mrdić.

Nebojša Bojović je duže od decenije bio predsednik Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura železnica Srbije a prema unutrašnjoj organizaciji tog preduzeća Skupština akcionara je najviši organ kompanije. Kompanija Infrastruktura Železnica Srbije dodelila je 19. maja 2023. godine ugovor Saobraćajnom fakultetu vredan 117 miliona dinara (milion evra). Saobraćajni fakultet je dobio ovaj novac za izradu Tehnološke studije razvoja Beogradskog železničkog čvora, ko zna koja po redu, u poslednjih pedeset godina i ko zna koja koju radi Saobraćajni fakultet.

U vreme kada je ovaj ugovor dodeljen Nebojša Bojović je bio dekan Saobraćajnog fakulteta koji je dobio posao a istovremeno je bio predsednik Skupštine akcionara kompanije Infrastruktura Železnice Srbije, najvišeg organa preduzeća, koje je dodelilo posao.

Da li je potreban veći dokaz o Bojovićevom kriminalu i sukoba interesa? Naravno da nije. Da li će Bojović zbog ovoga da odgovara? Naravno da neće dok god srpsko tužilaštvo vodi organizovana kriminalno - tužilačka klika Dolovac-Stamenković-Nenadić.

Vreme odgovornosti dolazi. Dolovac, Stamenković i Nenadić neće imati gde da pobegnu i odgovaraće za kriminalna dela koja su počinili.

Autor: S.M.