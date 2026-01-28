MRDIĆ: Usvajanjem seta pravosudnih zakona POČINJE VREME ODGOVORNOSTI

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić izjavio je da usvajanjem seta pravosudnih zakona počinje vreme odgovornosti.

Usvajanjem seta pravosudnih zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije počeo je povratak otetog pravosuđa državi i narodu. Kao predlagač zakona zahvalan sam svim narodnim poslanicima koji su glasali za usvajanje seta pravosudnih zakona jer su dali istorijski doprinos da Srbija oteto vrati pravosuđe koje bilo deo obojene revolucije i način da se otme legalno izabrane vlasti u našoj zemlji. Zadivljen sam hrabrošću svojih kolega poslanika koji su glasali za set pravosudnih zakona pored svih pritisaka iz zemlje i inostranstva, pretnji i ucena i zato jer nisu podlegli kampanji laži i manipulacija koje su protiv ovih zakona vodili oni koji su teli tužilaštvo Zagorka Dolovac, Branko Stamenković i Mladen Nenadić.

Zahvalan sam predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji je razumeo potrebu narodnih poslanika da usvoje set pravosudnih zakona, poštovao je pravo narodnih poslanika na zakonodavnu inicijativu i prvi javno rekao da su ovo prvi pravosudni zakoni u poslednjih četvrt veka koji se donose u Srbiji a da su pisani u Beogradu a ne u inostranstvu.



Zahvalan sam i poslanicima koji nisu glasali za set pravosudnih zakona ali su konstruktivno učestvovali u raspravi, davali predloge i sugestije. Pozivam ih da nastavimo da radimo zajedno na novim izmenama pravosudnih zakona jer set zakona koji je Narodna skupština danas usvojila samo je početak promena.



Zahvalan sam i onim narodnim poslanicima, iz većeg dela opozicije, koji su tokom prethodnih dana širili laži i manipulacije u vezi sa setom pravosudnih zakona. Zahvalan sam im jer su kampanjom kleveta i laži pokazali da smo bili u pravu kada smo govorili da je oteto pravosuđe, pre svega tužilaštvo, bilo važna karika u njihovom pokušaju da bez izbora preuzmu vlast, protivno volji građana.



Setom pravosudnih zakona ne menja se Ustavom utvrđen položaj nosilaca javnotužilačkih funkcija kao ni samostalnost tužilaštva. Ove promene su dobre za većinu tužilaca koji žele da rade svoj posao u skladu sa zakonom. One nisu dobre za grupu koja je otela tužilaštvo koju vode Zagorka Dolovac, Branko Stamenković i Mladen Nenadić jer se smanjuje njihova mogućnost za manipilaciju predmetima, za ucene tužilaca i za samovolju koju su sprovodili u tužilaštvu. Zato ću nastaviti da predlažem promene u pravosuđu a pre svega u tužilaštvu kako bi ovaj državni organ mogao samostalno i slobodno da radi ali u korist države a ne protiv svoje zemlje kao što je danas slučaj.



Promene su danas počele. Vreme odgovornosti je došlo. Klan Dolovac – Stamenković – Nenadić, koji vlada otetim tužilaštvom protiviće se ovim promenama kao što je bio slučaj sa ostavkama članova Izborne komisije za izbore za članove Visokog saveta tužilaštva kojima pokušavaju da spreče sprovođenje odluke Ustavnog suda. Da u tome što radi ova klika ima mnogo interesa ali i krvi pokazalo je jedno zanimljivo svedočenje sa jučerašnjeg suđenja gde su upravo Dolovac, Stamenković i Nenadić dovedeni u vezi sa zataškavanjem slučaja ubistva advokata Miše Ognjanovića.



Zato se oni neće predati ni brzo a ni lako. Promene će biti potpune kada sa svojih funkcija budu smenjeni Zagorka Dolovac, Branko Stamenković i Mladen Nenadić. Današnjim usvajanjem seta pravosudnih zakona korak smo bliže njihovom porazu i pobedi Srbije.

Autor: Iva Besarabić