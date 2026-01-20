UST podržava predložene izmene seta pravosudnih zakona

Udruženje sudija i tužilaca Srbije (UST) podržava i pozdravlja predloge za izmene i dopune seta pravosudnih zakona koje je Narodnoj skupštini Republike Srbije podneo predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu, narodni poslanik Uglješa Mrdić.

Smatramo da će upravo ovim izmenama biti otklonjene manjkave zakonske odredbe koje su pre tri godine uvedene u pravosudni sistem izmenama zakona, kao i da će se predloženim odredbama u potpunosti uskladiti zakonodavstvo sa ciljem i duhom ustavnih amandmana iz 2022. godine.

Posebno pozdravljamo predlog za dopunu Zakona o javnom tužilaštvu koja se tiče vraćanja instituta upućivanja iz nižeg u više javno tužilaštvo, kao i izmenu odredbe kojom se odluka o upućivanju oduzima od Vrhovnog javnog tužioca i stavlja u nadležnost Visokog saveta tužilaštva (VST).

Na ovaj način bi se ukinula diskreciona ovlašćenja Vrhovnog javnog tužioca da može po svom ličnom nahođenju, bez prethodno utvrđenih, jasnih kriterijuma, da upućuje javne tužioce u specijalizovana tužilaštva - Javno tužilaštvo za organizovani kriminal i Javno tužilaštvo za ratne zločine.

Naime, prema predloženim zakonskim rešenjima odluka o upućivanju javnih tužilaca bila bi u isključivoj nadležnosti VST - organa koji po Ustavu i zakonu utvrđuje dostojnost, stručnost i osposobljenost javnih tužilaca.

Takođe pozdravljamo predlog prema kojem bi vršilac funkcije glavnog javnog tužioca mogao da bude postavljen na tu funkciju do tri godine, jer veliki problem u praksi prethodnih godina izazivaju važeće zakonske odredbe prema kojima je to moguće samo za period od godinu dana.

Usled toga se dešavalo da po isteku mandata svake godine dolazi novi javni tužilac na čelo javnog tužilaštva i otpočetka se upoznaje sa rukovođenjem i upravljenjem u konkretnom javnom tužilaštvu.

Što se tiče Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, UST smatra da je dobro predloženo rešenje kojim je predviđeno da na čelu Posebnog odeljenja za borbu protiv visokotehnološkog kriminala bude rukovodilac odeljenja, a ne više, kako je to sada uređeno Posebni tužilac, kojeg imenuje Vrhovni javni tužilac.

Na taj način ukinula bi se ova hibridna odredba koja je davala neopravdano velika ovlašćenja Vrhovnom javnom tužiocu i upodobio bi se rad svih posebnih odeljenja pri Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

Predlogom izmena zakona predviđeno je da rukovodioca posebnog odeljenja postavlja glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT) i to iz reda javnih tužilaca viših ili apelacionih javnih tužilaštava, s tim da prilikom postavljenja prednost mora da da javnom tužiocu koji poseduje posebna znanja iz oblasti informatičkih tehnologija.

UST mora da ukaže i da iznenađuju reakcije Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije na predložena rešenja imajući u vidu da su upravo ova udruženja učestvovala u izradi ustavnih amandmana i važečih odredbi zakona.

Upravo su njihova pojedina zakonska rešenja dovela do sadašnjeg haotičnog stanja u pravosuđu, a koja rešenja ne poznaje uporedno pravo, a pogotovo rešenja koja se tiču slabljenja tužilačke hijerarhije i ubacivanja u istu kvazi ovlašćenja Visokog saveta tužilaštva, kao što je Komisija za prigovore.

Upravo za tu odredbu UST smatra da treba da bude ukinuta i da bude vraćen sistem odlučivanja unutar javnotužilačke hijerarhije, kako je to predloženo izmenama zakona.