Mrdić: Juče se saznalo da su Dolovac i Nenadić znali za likvidaciju saučesnika u ubistvo advokata Miše Ognjanovića

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić, izjavio je da mesecima traži odgovore na određena pitanja.

Kako je naveo, mesecima Dolovac i Nenadić ne odgovaraju na njegova pitanja jer veruju, kako navodi, da su jači od države i da će ih zaštiti oni za čiji račun čuvaju Ognjanovićeve ubice. - Kako se predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića nezakonito našao u fioci tužioca za organizovani kriminal Mladena Nenadića?

- Zašto ne postoji odluka na osnovu koje je vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac otela predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i lično spise predmeta predala u ruke Nenadiću?

- Zašto Dolovac i Nenadić skrivaju ubice advokata Miše Ognjanovića i za račun kog kriminalnog klana to čine?

- Juče smo na jednom suđenju saznali da je policija privela saučesnika u ubistvu advokata Ognjanovića koji je želeo da postane svedok saradnik. Saznali smo da je ovog potencijalnog svedoka saslušao u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal tužilac Milenko Mandić, desna ruka Mladena Nenadića. Poznato je da o tome postoji službena beleška - istakao je Mrdić i dodao:

- Od juče znamo da su mafijaški tužioci Nenadić i Mandića nekome nešto rekli jer je saučesnik u likvidaciji Ognjanovića i potencijalni svedok saradnik posle saslušanja u JTOK-u i ponude da otkrije ko je lišio života advokata ubijen.

Kako kaže, od juče je javnost saznala da je Nenadićev tužilac Mandić potpisao rešenje da policija stavi advokata Ognjanovića na mere prisluškivanja pre ubistva.

- Da li su detalji Ognjanovićevih prisluškivanih razgovora preko JTOK-a odlazili u ruke onima koji su kasnije ubili Ognjanovića? Vreme je da saznamo kako su tužioci Zagorka Dolovac, Mladen Nenadić i Milenko Mandić učestvovali u likvidaciji saučesnika u ubistvu advokata Miše Ognjanovića. Vreme je da saznamo koja organizovana kriminalna grupa na svom platnom spisku ima kako Zagorku Dolovac, tako i Mladena Nenadića i većinu tužilaca u Javnom tužilaštvu za organizovani kriminal - navodi Mrdić i dodaje:

- Danas usvajamo set pravosudnih zakona u Narodnoj skupštini Republike Srbije. To je tek početak promena u pravosuđu a pre svega u tužilaštvu.

Kako kaže, vreme je da neki tužioci iz JTOK progovore i zatraže status svedoka saradnika.

- Budite sigurno da ćemo da saznamo sve o tome kako su Zagorka Dolovac i Mladen Nenadić štitili ubice advokata Ognjanovića, za koga su to radili i da li su rekli ubicama Ognjanovića da saučesnik u likvidaciji želi da postane svedok saradnik. Vreme odgovornosti dolazi - ističe Mrdić.

Autor: A.A.