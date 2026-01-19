Mrdić: Godinama je Dolovac u dogovoru sa Nenadićem na rad u JTOK slala tužioce koji su najposlušniji

Predsednik Odbora za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu Narodne skupštine Republike Srbije i narodni poslanik SNS dr Uglješa Mrdić obratio se javnosti povodom današnjeg saopštenja Javnog tužilaštva za organizovani kriminal koje je puno manipulacija i laži.

- Zanimljivo je da je saopštenje JTOK izdato u vreme kada nisu mogli da budu u zgradi jer je jutros, na čudan način, gorela računovodstvena dokumentacija i deo arhive JTOK. Ta činjenica jasno govori da ovo saopštenje nisu oni pisali već ga samo potpisali - naveo je Mrdić i dodao:

Hajde da razjasnimo šta su do sada radili Dolovac i Nenadić? Godinama je Dolovac u dogovoru sa Nenadićem na rad u JTOK slala tužioce koji NISU NAJBOLjI SA NAJBOLjIM REZULTATIMA VEĆ ONE KOJI SU NAJPOSLUŠNIJI. Odluku o tome koji tužioci se upućuju na rad u JTOK donosila je svojom diskrecionom odlukom sama Zagorka Dolovac bez učešća javnosti i bez poštovanja bilo kakvih kriterijuma a sve u dogovoru sa Nenadićem. To što su radili izgravanje je zakona. Poslednji takav slučaj je upućivanje tužioca Aleksandra Barca iz Višeg tužilaštva u Novom Sadu u JTOK što je izazvalo pobunu među tužiocima u Višem javnom tužilaštvu u Novom Sadu koji se bune zbog protežiranja Barca i Josimovića, koji su ljubimci Zagorke Dolovac, jer smatraju da su svojim radom obrukali tužilačku profesiju i ne zaslužuju napredovanje.

- Amandman koji je usvojio Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu nadležnost za upućivanje tužioca u JTOK daje se Visokom savetu tužilaštva, telu koje čini jedanaest članova, mešu kojima je i vrhovni javni tužilac Zagorka Dolovac. Odluke o upućivanju vršiće se transparentno pošto Visoki savet tužilaštva utvrdi stručnost, osposobljenost i uspeh u dosadašnjem radu onih tužilaca koji se upućuju na rad u JTOK - istakao je Mrdić i naglasio:

Dakle, umesto dvoje ljudi, Dolovac i Nenadića, koji su ova posao radili u svom interesu, bez kriterijuma i učešća javnosti sada će to da radi telo od 11 uglednih pravnika uz učešće javnosti i poštovanje kriterijuma. Jednom rečju, amandman znači TRANSPARENTNOST U RADU a dosadašnja praksa BILA JE SAMOVOLjA ZAGORKE DOLOVAC. Želim da istaknem da je prilikom usvajanja ustavnih promena Venecijanska komisija bila protiv rešenja po kome je Vrhovni javni tužilac samovoljno mogao da vrši upućivanje tužilaca na rad u JTOK.

- Zato pozivam Dolovac i Nenadić da više ne lažu. Jedini koji će da izgube usvajanjem ovog amandmana su njih dvoje a dobiće tužioci, tužilačka organizacija, javnost u Srbiji i naše društvo. Umesto što lažu bolje bi bilo da nam objasne da li je jutros možda zapaljen predmet ubistva advokata Miše Ognjanovića koji se nezakonito već sedam godina nalazi u JTOK bez ijedne odluke. Kako su njih dvoje zbog onoga šta su učinili sa predmetom ubistva Miše Ognjanovića počini krivično delo zbog koga će da odgovaraju veoma brzo. A tada ćemo da saznamo zašto Dolovac i Nenadić štite ubice advokata Miše Ognjanovića - rekao je Mrdić i naglasio:

Jer Dolovac i Nenadić do sada su krili i varali a saa su lažu, kriju i varaju. Tolika saopštenja Vrhovnog javnog tužilaštva i Javnog tužilaštva za organizovani kriminal oko tog njihovog redosleda.

Autor: S.M.