'U NAREDNIH 15 DANA BIĆE POTPISAN UGOVOR' Vučić: Gradnja brze saobraćajnice Vožd Karađorđe kreće do kraja 2027. godine

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da će do kraja sledeće godine, možda i ranije, početi izgradnja brze saobraćajnice "Vožd Karađorđe" i da će biti završena u narednih pet godina, čime će, kako je rekao, celo Pomoravlje dobiti mnogo.

Vučić je najavio da će u narednih 15 dana sa Kinezima biti potpisan komercijalni ugovor za taj projekat.

Vučić je, odgovarajući na pitanje Saše Zdravkovića iz Bora o toj saobraćajnici, rekao da je ona veoma važna, ukazujući na gužve koje sada postoje.

"Vi danas ne možete da dođe do Mladenovca u četiri popodne bez sat i 15 minuta, iako ima 42, 43 kilometra. Ne možete da dođete jer su nemoguće gužve. Isti slučaj je od Lazarevca do Aranđelovca, onda od Aranđelovca do Rače. Mislim da se ide i kroz selo Vučić, a onda prelazimo na drugu stranu do Depostovca i idemo preko planinskog dela. Kada to izgradimo za manje od 45 minuta ste na autoputu", rekao je Vučić odgovarajući na pitanje kada će početi radovi na saobraćajnici Vožd Karađorđe i koju trasu će obuhvatiti.

Kako je rekao, kada se put uradi, za sat i 50 minuta će moći da se stigne do Beograda, čime Bor dobija novu dimenziju.

Vučić je naveo da je plan da se počne izgradnja do kraja sledeće godine, možda i ranije, a da pripremni radovi počinju sada u aprilu-maju.

Kako je naveo, računa da će saobraćajnica biti završena u narednih pet godina - deonica po deonica.

Vučić je, odgovarajući na pitanje građanke Bora, o otvaranju vrtića u tom gradu kako bi se smanjile liste čekanja, poručio da će se objekat otvoriti do 1. maja.

Autor: Pink.rs