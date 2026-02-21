'ŠTO PRE' Ministarstvo spoljnih poslova pozvalo građane Srbije da napuste Iran

Zbog povećanih tenzija i rizika od pogoršanja bezbednosne situacije, svim građanima Srbije koji se nalaze u Islamskoj Republici Iran preporučuje se da što pre napuste zemlju, saopštilo je večeras Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je ranije da razmatra ograničeni vojni udar kako bi izvršio pritisak na Iran da potpiše nuklearni sporazum.

Njujork tajms je javio da su stotine američkih vojnika evakuisane su iz baze Al Udeid u Kataru, navodeći da se taj potez smatra merom predostrožnosti pred potencijalni američki napad na Iran.

Kako su rekli neimenovani zvaničnici, američki vojnici su evakuisani i iz baza u Bahreinu u kojima se nalazi Peta flota mornarice.

Američki predsednik Donald Tramp u svojim izjavama insistira da ostaje posvećen pronalaženju diplomatskog rešenja u kome bi Iran pristao na nova ograničenja svog nuklearnog programa ali je više puta upozorio da će upotrebiti vojsku ako se ne postigne diplomatsko rešenje.

Više iranskih zvaničnika je najavilo da će, ako Iran bude napadnut, odgovoriti napadom na američke ciljeve u regionu Bliskog istoka.

Posredni pregovori o iranskom nuklearnom programu između delegacija SAD i Irana, na kojima se traži diplomatsko rešenje, održani su 17. februara u Ženevi.

