Oglasili su se iz NIS-a povodom produženja licence za rad

Oglasio se NIS nakon što je juče saopšteno da je produžena licenca, a što je saopštila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Kako navode, dobijena je nova posebna licenca Ministarstva finansija SAD kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom.

Ovom licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, navedeno je u saopštenju.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAK) Ministarstva finansija SAD izdala je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa rokom do 24. marta.

Autor: D.Bošković