AKTUELNO

Politika

Oglasili su se iz NIS-a povodom produženja licence za rad

Izvor: Alo, Foto: E-Stock/Dragan Milovanov ||

Oglasio se NIS nakon što je juče saopšteno da je produžena licenca, a što je saopštila ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović. Kako navode, dobijena je nova posebna licenca Ministarstva finansija SAD kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije zaključno sa 20. martom.

Ovom licencom kompaniji NIS se omogućava održavanje poslovanja, ugovora i drugih sporazuma koji uključuju NIS ili njegova operativna zavisna društva, uključujući uvoz i preradu nafte, obavljanje transakcija neophodnih za sigurnost snabdevanja i tehničko održavanje, kao i finansijska poravnanja, navedeno je u saopštenju.

Kancelarija za kontrolu stranih sredstava (Office of Foreign Assets Control – OFAK) Ministarstva finansija SAD izdala je ranije licencu akcionarima i zainteresovanim stranama za pregovore o promenama u vlasničkoj strukturi NIS-a sa rokom do 24. marta.

Autor: D.Bošković

#Kompanija

#Nis

#licenca za rad

#produzenje

POVEZANE VESTI

Društvo

OGLASIO SE NIS NAKON DOBIJANJA LICENCE: Omogućen nesmetan rad, rafinerijska prerada i uvoz sirove nafte

Društvo

NIS: Odlaganje sankcija omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti

Društvo

VAŽNA ODLUKA: Vašington izdao licencu NIS-u za uvoz nafte i redovan rad

Društvo

Oglasio se NIS povodom dobijanja operativne licence

Društvo

Sankcije NIS-u stupile na snagu: Obezbeđenje dovoljne zalihe nafte za preradu, PUMPE UREDNO SNABDEVENE

Društvo

NIS se obratio DIREKTNO američkom Ministarstvu finansija: Traži samo JEDNU stvar!