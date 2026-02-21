Mario Spasić: N1 i NOVA S jesu propagandni mediji po ugledu na medije Rajha

Savet za monitoring, ljudska prava i borbu protiv korupcije Transparentnost apeluje na javnost u Srbiji da razume to da su TV N1 i NOVA S, kao i svi sateliti ovih medija, zapravo propagandni mediji po ugledu na medije koje je kontrolisalo Ministarstvo propagande Rajha, gde se favorizuje isključivo ideološko-blokaderska strana, izostavljaju ključne činjenice, gde se koriste emocionalni i senzacionalistički jezik i gde se diskredituju protivnici bez relevantnih dokaza i isključivo na osnovu abrova.

Mario Spasić, generalni sekretar Antikorupcijskog saveta, za medije je izjavio:

"Na osnovu analize medijskog rada TV N1, NOVA S, njihovih medijskih satelita portala i štampanih medija, jasno je da se ovi mediji vode principima Ministarstva propagande Rajha, koje je vodio Gebels, a gde istina nema nikakvu upotrebnu vrednost. Po njima, upotrebna vrednost jeste mržnja prema protivnicima, emocionalno rastrojstvo i želja da protivnici fizički nestanu", naveo je generalni sekretar Spasić i dodao:

"Favorizovanje isključivo jedne, ideološko-blokaderske strane, izostavljanje ključnih činjenica o događajima, korišćenje emocionalnog i senzacionalističkog jezika i diskreditacija protivnika bez ikakvih relevantnih dokaza jesu osnovne vodilje rada pomenutih medija, što ih svrstava u medije sa načinom funkcionisanja medija pod kontrolom Ministarstva propagande Rajha i zato ne predstavljaju relevantan oblik informisanja, naprotiv" - zaključio je Spasić.

Autor: S.M.