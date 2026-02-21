AKTUELNO

Politika

Brnabić o pisanju N1: Ostaje upisano da se Vučić jedini posvetio ljudima i lično obišao celu Srbiju

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Jadranka Ilić ||

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na pisanje N1 o razgovoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa majkom iz Bora i poručila da tako nešto može da napiše samo neko ko nikada nije razgovarao sa ljudima.

"Ovo može da napiše samo neko ko nikada sa ljudima nije razgovarao i nije zaista bio zainteresovan za rešavanje problema koje imaju. Da su ikada išli u narod i hteli da ih čuju, znali bi da svako pojedinačno želi da razgovara i iznosi svoje probleme, što je nemoguće. I, da - kada su stvari transparentne i nisu nameštene i prepisana scenarija iz 'Blokadne kuharice' događaju se i ovakva pitanja i problem", napisala je Brnabić i dodala:

"Ostaje, međutim, upisano da je predsednik Vučić jedini radio ovo, da se jedini ovako posvetio ljudima i da je jedini lično obišao celu Srbiju da čuje ljude. Blokaderi bez ideje i ideologije, bez plana i programa, osim mržnje i nasilja i sada pokazuju da im je maksimalni domet zviždanje sveštenim licima, dobacivanje sa strane i kibicovanje. Pobeđuju oni koji se bore, a ne oni koji ih gledaju i kritikuju. A pakao koji živite je pakao vaše taštine i praznine."

Autor: S.M.

#Ana Brnabić

#N1

#Srbija

#vučić

POVEZANE VESTI

Politika

'BOLEST JE UZELA MAHA'Brnabić reagovala na monstruozan tekst Radara: Jadni su oni koji na ovakav način pokušavaju da diskredituju svoju zemlju

Politika

BRNABIĆ ODGOVORILA SDSM Vučić nije lošu reč rekao o Šekerinskoj, ne izvrćite! SNS će uvek reagovati na podmetačine, a makedonski narod će ostati brats

Politika

'NJIHOVA FRUSTRIRANOST VUČIĆEM JE SADA VEĆ STVAR OZBILJNE PATOLOGIJE' Ana Brnabić o sramnim napadima na predsednika Srbije

Politika

Brnabić razotkrila Ponoša, pa poručila: Evo koliko nije bio planiran sastanak između predsednika Vučića i predsednika Trampa (FOTO)

Politika

'OVO JE KAMPANJA PROTIV JEDNOG ČOVEKA KOJI IM SMETA' Brnabić o pisanju hrvatskih medija: Ljudi treba da vide ponovo koliko su slični s blokaderima

Politika

Brnabić odgovorila opoziciji: Ako je Vučić miš, onda je miš lavljeg srca. Da nam je više takvih 'miševa'