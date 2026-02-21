Brnabić o pisanju N1: Ostaje upisano da se Vučić jedini posvetio ljudima i lično obišao celu Srbiju

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić reagovala je na pisanje N1 o razgovoru predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa majkom iz Bora i poručila da tako nešto može da napiše samo neko ko nikada nije razgovarao sa ljudima.

"Ovo može da napiše samo neko ko nikada sa ljudima nije razgovarao i nije zaista bio zainteresovan za rešavanje problema koje imaju. Da su ikada išli u narod i hteli da ih čuju, znali bi da svako pojedinačno želi da razgovara i iznosi svoje probleme, što je nemoguće. I, da - kada su stvari transparentne i nisu nameštene i prepisana scenarija iz 'Blokadne kuharice' događaju se i ovakva pitanja i problem", napisala je Brnabić i dodala:

"Ostaje, međutim, upisano da je predsednik Vučić jedini radio ovo, da se jedini ovako posvetio ljudima i da je jedini lično obišao celu Srbiju da čuje ljude. Blokaderi bez ideje i ideologije, bez plana i programa, osim mržnje i nasilja i sada pokazuju da im je maksimalni domet zviždanje sveštenim licima, dobacivanje sa strane i kibicovanje. Pobeđuju oni koji se bore, a ne oni koji ih gledaju i kritikuju. A pakao koji živite je pakao vaše taštine i praznine."

