VUČIĆ RAZGOVARA SA GRAĐANIMA U KLADOVU Predsednik saopštio sjajne vesti: Uskoro do Beograda za manje od DVA SATA

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je obezbeđen novac za nastavak finansiranja brze saobraćajnice od Golupca do Brze Palanke i dodao da je za taj kraj neophodno da se dovede neki pogon koji bi mogao da zaposli što više ljudi, pre svega žene.

Vučić je u Kladovu, u okviru posete Zaječarskom i Borskom okrugu, obraćajući se građanima, kazao da će ta saobraćajnica u mnogome da reši pitanja ne samo Kladovčana, već i Negotina i Majdanpeka, a donekle i Bora.

"Tada ćete do Beograda moći da stignete za manje od dva sata lagane i normalne vožnje. Mislim da je to važno ne samo zbog toga što ćete vi moći da stignete ili vaši prijatelji ili oni koji dolaze u obilazak Kladova i istočne Srbije, već pre svega to će značiti i novi signal i novi poziv i investitorima, onima koji hoće da otvore radna mesta", rekao je Vučić.

Dodao je da veruje da će to privući i deo građana Srbije iz inostranstva, onih koji su godinama radili u inostranstvu i stekli veliko znanje, a koji hoće da se vrate u svoju zemlju.

Kada je reč o lokalnim putevima, Vučić je kazao da su urađene pripreme za put Vrbica - Rtkovo i dodao da se mora uraditi dva kilometra u Rtkovu.

Istakao je da se mora uraditi kompletan put Kladovo - Rtkovo, kao i sve oko Brze Palanke, kao i od Brze Palanke do Negotina.

Vučić je najavio i da će se raditi rekonstrukcija Zdravstvenog centra, odnosno da se počinje sa radovima na tome.

"Ono što mislim da je posebno važno, to je da vidimo kako i na koji način da napravimo neki pogon, da možemo da zaposlimo ljude, naročito dame, jer to bi bio dobar signal za povratak ljudi iz inostranstva", kazao je Vučić.

Navodeći da je tvrđava Fetislam urađena lepo, Vučić je kazao da će to dalje doprinositi u budućnosti kada je reč o turizmu, odmah posle Ramske tvrđave, Golubačke tvrđave, Lepenskog vira.

"Verujem da moramo raditi na još sadržaja, ali Kladovo je toliko lepo i sportskih sadržaja koje smo nekada imali na boljem i višem nivou, sada moramo da rekonstruišemo, neke da dodamo i dalje da radimo na turističkoj usluzi. Ali najvažnije je da ljudi mogu da dobiju posao", kazao je.

Prema njegovim rečima, i Đerdap mora da se ponaša odgovornije što se tiče čuvanja i brige u infrastrukturi u mestima okolo.

"Verujem da ćemo imati priliku da uz veliku investiciju kakva je Đerdap 3 da se veliki novac ulije u Kladovo. Razgovaramo sa Rumunima o tome, razgovaramo sa Amerikancima, to su milijarde, milijarde evra ulaganja. Značajan deo tog novca završiće baš ovde u Kladovu, tako da će to biti nova era za Kladovo, nešto što će mnogo da znači za celu Srbiju, ali nešto što će da znači spas za ovaj kraj", istakao je Vučić.

Komentarišući veliku sušu koja je pogodila taj kraj, Vučić je rekao da nisu krive lokalne vlasti, već Vlada Srbije jer ih je terala da ne proglašavaju vanredno situaciju.

Vučić je dodao da će sada gledati šta je to što može da se uradi i da se na neke druge načine pomogne ljudima koji su pretrpeli štetu.Navodeći da je do pre 12 godina put Kladovo - Beograd bio u jako lošem stanju, Vučić je kazao da niko nije mogao da zamisli da će se praviti brza saobraćajnica i da će imati od autoputa, od skretanja za Požarevac, do Brze Palanke, brza saobraćajnica do Kladova i Negotina.

"Niko nikada nije ni pomišljao. A sad je to realnost. Mi ćemo odmah da nastavimo, nećemo da čekamo, nego ćemo čim završimo do Golupca, za tri, četiri meseca da nastavimo prema Brzoj Palanci. To će mnogo da znači za ljude, za istok Srbije", rekao je Vučić.

Navodeći da su mnogi do skoro govorili ''da je u Boru nepotreban rudnik i da se može gajiti kikiriki'', Vučić je naveo da su danas tamo visoke plate.

Zamolio je sve, bez obzira na političku pripadnost, da rade zajedno, da brinu zajedno i da gledaju kako da donose rešenja.

Navodeći da je imao u Kladovu i sastanak sa ženama preduzetnicama, Vučić je naveo da je video ogromnu energiju, ogromnu želju da ljudi zarađuju i napreduju.

"Naravno da ima bezbroj problema, ali neko te ljude mora i da sasluša. Samo vas molim da slušate ljude", rekao je Vučić, obraćajući se predstavnicima lokalne samouprave.

Vučić je prethodno danas u Prahovu posetio kompaniju "Eliksir" i radove na rekonstrukciji luke, za koju je rekao da će biti najbolja na Balkanu.

Nakon toga obišao je crkvu Svetog cara Konstantina i carice Jelene u Klokočevcu, u opštini Majdanpek, a sastao se i sa preduzetnicama Borskog i Zaječarskog okruga.

Razgovorom sa građanima u Kladovu, Vučić će završiti posetu istočnoj Srbiji koju je započeo u petak u selu Jasikovo, u opštini Majdanpek.

Autor: S.M.