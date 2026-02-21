AKTUELNO

ONI ŠANSU ZA REVOLUCIJE NEMAJU Vučić: Naše je da pokušamo da ih vratimo u normalan život i da ne mrze toliko

Izvor: Pink.rs, Foto: Tanjug/Vladimir Sporčić ||

Vučić je odgovorio na pitanje "kada će prestati obojena revolucija".

- Došao sam kao predsednik i ne želim da govorim o onima koji su nam uništavali zemlju. Dođu vremena čudna kada ne pomaže nijedan racionalni argument. Brzo se posle toga sve stiša i umiri. Talog i mulj se vrate na dno i sve bude manje više slično i možete da plivate u budućnost kao i ranije. Ovog puta je to bilo mnogo opasnije.

Neverovatno je kroz šta smo prošli. Rešio sam da kroz faktografske činjenice iznesem i deo utisaka u svojoj knjizi. Oni šansu za provođenje revolucije nemaju. Naše je da pokušamo da ih vratimo u normalan život i da ne mrze toliko. Nemaju nigde nikakve principe i sve zasnivate na trenutnim potrebama i željama. Ne moram da vam kažem šta mislim o delu nastavnog osoblja koje je zarad velikih revolucionarnih ciljeva decu oslobodilo škola i propustili smo mesece u učenju koje je toliko važno u savremenom dobu. Nikada to nećemo moći da nadoknadimo.

Sve razumem, ali da decu terate da ne idu u škole... Ima onih koji kažu da im se ne sviđa direktor škole i promenili bi razrednog starešinu, pa neće da idu dva meseca u školu. Koga ste tako kaznili? Pa samo sebe! Ali uz takvu kampanju neistina, bilo je za očekivati da se to dogodi. Mi nismo ni znali ko nam je direktor škole.

