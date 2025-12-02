AKTUELNO

Politika

'OVO JE BIO KLJUČNI TRENUTAK' Miloš Vučević otkrio kada je znao da je KRAJ obojene revolucije (VIDEO)

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Savetnik predsednika Srbije i lider Srpske napredne stranke Miloš Vučević otkrio je kada je znao da je obojena revolucija pobeđena.

Vučević je u video postu koji je objavio na Instagramu otkrio da je Vidovdan ovde godine bila ključna tačka kad su blokaderi i definitivno poraženi.

- Video sam da više nemaju ni snagu ni ideju šta treba da rade, a istovremeno sam video da se narod počeo oslobađati straha i bojazni od onoga šta nam se dešavalo - rekao je Vučević.

Pogledajte njegovo obraćanje:

Autor: Iva Besarabić

