ZAVRŠNICA SUĐENJA ZA ZLOČINE OVK Porodice traže pravdu: Moguće je da se kroz izvedene dokaze pronađu oni koji su decenijama na LISTI NESTALIH

Suđenje za zločine OVK pred Specijalizovanim većima u Hagu ušlo je u samu završnicu.

Nakon što je okončano iznošenje završnih reči četvorice bivših vođa OVK, porodice kidnapovanih i nestalih lica poručuju da očekuju osuđujuću presudu, nakon koje bi mogli da budu započeti novi krivični postupci kako bi se rasvetlila sudbina svih Srba koji su stradali na prostoru Kosova pre i posle dolaska misija KFOR-a i Unmika.

Proces koji je trajao gotovo tri godine završen je pred sudom u Hagu. Suđeno je bivšem predsedniku Kosova Hašimu Tačiju i pripadnicima OVK koji se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti tokom sukoba 1998. i 1999. godine. Tužilaštvo je zatražilo maksimalne kazne od 45 godina zatvora, dok odbrana tvrdi da su optužbe neosnovane.

- Optužnica glasi na vrlo konkretne zločine, tako da to nisu nikakva politička dela. Njima je stavljeno na teret da su hteli da preko Oslobodilačke vojske Kosova koju su kontrolisali, kojom su komandovali, da uspostave samo svoju vlast na Kosovu. Dakle, ne samo da se oslobode, kako su oni govorili, od Srba, srpske vlasti, već su oni i svoje sunarodnike, posebno iz Demokratske partije Kosova, koju je vodio Ibrahim Rugova, proganjali, čak su neke ubili, upravo samo zato da bi oni došli na to mesto - rekao je Živanović.

"Možda će biti novih informacija o onima za kojima i dalje tragamo"

Predsednik Komisije za nestala lica Veljko Odalović kaže da optužnica obuhvata samo deo zločina.

- Ovo je vrh ledenog brega. U optužnici je identifikovano 102 žrtve koje su smrtno stradale, 400 koje su bile u logorima, 44 ilegalna logora su takođe u optužnici. Među njima ima dosta nestalih lica i to je ono što nas posebno interesuje iz razloga što se nadamo da će, kroz izvedene dokaze i osuđujuće presude, možda biti i novih informacija o tome šta se desilo sa onima koje mi danas tražimo - rekao je Odalović.

"Presuda će biti osuđujuća"

Mnogi i dalje tragaju za odgovorima o sudbini svojih najbližih, a za porodice nestalih presuda, kakva god bila, ima posebnu težinu. Živanović navodi da nijedna kazna ne može da vrati izgubljene živote.

- Šta ima neko od toga ako mu je cela porodica pobijena? Šta on ima od toga što će tamo neko da izdržava 30 godina zatvora ili 40? Mislim, možda mu je veća satisfakcija na neki način nego da to bude potpuno nekažnjiv takav zločin - rekao je on.

Dodaje da, prema njegovoj proceni, imajući u vidu dokaze koji su izvođeni i koje je tužilaštvo analiziralo u završnoj reči, očekuje osuđujuću presudu.

- Po mojoj proceni, s obzirom na dokaze koji su bili izvođeni i koje je tužilaštvo vrlo dobro analiziralo u završnoj reči, mislim da će presuda biti osuđujuća - naveo je Živanović.

"Treba da tražimo rešenja kroz dijalog"

Sagovornici poručuju da presuda neće biti politička, već da se proces odnosi na individualnu krivičnu odgovornost za ratne zločine i da ne bi trebalo da utiče na dijalog Beograda i Prištine.

- Mislim da međunarodna zajednica sada, imajući u vidu da Kurti sada ima pun kapacitet da se tako predstavlja, treba da izvrši pritisak na Prištinu da ne samo o ovoj temi, nego i o mnogim drugim temama koje su aktuelne i koje izazivaju ozbiljno uznemirenje, prvenstveno srpske zajednice i srpskog manjinskog konstruktora Kosova i Metohije, počnu da razgovaraju i da jednostavno tražimo rešenja kroz dijalog, jer na kraju krajeva to je svrha i smisao dijaloga - rekao je Odalović.

Presuda za ratne zločine protiv Hašima Tačija i drugih trebalo bi da bude poznata u roku od tri meseca. U međuvremenu je pokrenut i postupak za zastrašivanje svedoka, a novo suđenje trebalo bi da počne 27. februara.

Autor: S.M.