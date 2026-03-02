U HAGU NASTAVAK SUĐENJA HAŠIMU TAČIJU ZA OMETANJE PRAVDE: Odbrana ispituje prvog svedoka!

Pred Specijalizovanim većima u Hagu je na suđenju bivšim pripadnicima tzv. OVK Hašimu Tačiju, Baškimu Smakaju, Isniju Kiljaju, Fadilju Fazljijuu i Hajredinu Kučiju po optužnici za ometanje pravde odbrana započela unakrsno ispitivanje prvog svedoka tužilaštva.

Svedok svedoči uz zaštitne mere kao "Svedok 7".

Suđenje u ovom predmetu počelo je 27. februara, a specijalizovani tužilac Kimberli Vest je u uvodnoj reči izjavila da su optuženi vršili sistemske napore pokušavajući da utiču na svedoke u odvojenom predmetu protiv Tačija za ratne zločine i otkrivali poverljive podatke o svedocima, sa ciljem da spreče pravično suđenje.

Ona je rekla da je Tači rukovodio planom sistemskog uticaja na svedoke kršeći sudske odluke, donesene kako bi svedoci i žrtve mogli slobodno da svedoče.

Saoptuženi - Baškim Smakaj, Isni Kiljaj, Fadilj Fazljiju i Hajredin Kuči - terete se za nezakonito sudelovanje u tim krivičnim delima.

Prema optužnici, u periodu od 12. aprila do 2. novembra 2023, tokom odvojenih, neprivilegovanih poseta u pritvorskom objektu, Hašim Tači je pružio Smakaju, Kiljaju, Fazljijuu i Kučiju poverljive informacije o svedocima tužilaštva u odvojenom predmetu koji se protiv Tačija vodi po optužnici za ratne zločine, naložio im da utiču na svedočenje svedoka tužilaštva i davao im detaljna uputstva kako to da učine.

Ukupno tri svedoka tužilaštva treba da svedoče na suđenju, a rok za završetak njihovih izjava je 13. mart.

Tači je u pritvoru u Hagu od novembra 2020. godine, a u odvojenom postupku mu se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti.

U postupku po optužnici za ratne zločine protiv Tačija i još trojice bivših vođa tzv. OVK, tužilaštvo je u završnoj reči zatražilo po 45 godina zatvora za svu četvoricu optuženih.

Autor: D.Bošković