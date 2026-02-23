BRNABIĆ: Venecijanska komisija uskoro šalje delegaciju u Srbiju povodom pravosudnih zakona

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će Venecijanska komisija, od koje je zatraženo mišljenje o pravosudnim zakonima koje je Skupština nedavno usvojila, uskoro poslati svoju delegaciju u Srbiju da se razgovara o tim zakonima.

Brnabić je, na stručnoj tribini Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije "Doprinos jačanju kulture dijaloga - pravosudni zakoni", rekla da je uputila zahtev Venecijanskoj komisiji za mišljenje o pravosudnim zakonima i da su joj odgovorili da je usvojena odluka da će to ići po hitnom postupku.

"Oni će uskoro poslati i svoju delegaciju ovde u Srbiju da razgovaramo o tome. Ali bez obzira na Venecijansku komisiju, hajde da sednemo da vidimo šta je to što, po vašem mišljenju, nije rešenje koje doprinosi efikasnosti tužilaštva i sudstva već zadire u samostalnost, odnosno nezavisnost", rekla je Brnabić na skupu kome su prisustvovali predstavnici sudija i tužilaca.

Ona je ukazala da je Venecijanska komisija inicijalno, kada su se radile izmene ustavnih amandmana, predložila stvari koje su sada ovim izmenama i dopunama seta pravosudnih zakona prihvaćene, kao što je odredba koja se tiče upućivanja javnih tužilaca - da to bude u nadležnosti VST-a, a ne Vrhovnog javnog tužioca.

Brnabić je navela da postoje stvari koje su pozitivne, ali da je svakako i procedura važna i dodala da će pozvati ministra pravde Nenada Vujića, koji za svoj rad odgovara Skupštini, da zajedno pogledaju komentare i zaključke sa tribine kojoj prisustvuje stručna javnost.

"Da sednemo odmah da razgovaramo o ovim stvarima zato što ono što smo postigli ustavnim amandmanima, iza toga stojimo. Ja verujem u samostalnost tužilaštva, nezavisnost pravosuđa, neću dalje politizovati, ali ja verujem da će sutra i mene kao bivšeg funkcionera samo nezavisno pravosuđe štititi, pošto mesecima i godinama slušamo tome kako će nas šutirati i juriti i da nismo ljudi", rekla je Brnabić.

Istakla je da veruje da su svima u Srbiji nezavisnost pravosuđa i vladavina prava važni, a pre svega onima koji svoj posao rade odgovorno i časno i koje će sutra od političkog progona, kako je dodala, čuvati upravo to nezavisno pravosuđe.

Navela je da se ne beži od kritika i od toga da nešto treba da se menja jer, kako je poručila, intencija izmena pravosudnih zakona ni na koji način nije bila da umanji ono što je postignuto u smislu samostalnosti i nezavisnosti.

Brnabić je zahvalila Društvu sudija Srbije i Udruženju tužilaca Srbije na organizovanju stručne tribine „Doprinos jačanju kulture dijaloga – pravosudni zakoni“ i dodala da se ponosi procesom kada su se dešavale izmene ustavnih amandmana.

"Taj proces je trajao duže od dve godine. Mi smo imali čitav niz javnih rasprava, okruglih stolova, konsultacija sa Venecijanskom komisijom, sa partnerima iz Evropske unije, pa čak i kada smo dobili zeleno svetlo Venecijanske komisije, uložili smo dodatne napore da dalje razgovaramo da bismo pokušali da napravimo što veći konsenzus u društvu zato što nismo želeli da idemo suprotno onim mišljenjima i stavovima Društva sudija Srbije i Udruženja tužilaca Srbije", podsetila je Brnabić.

Ona je ukazala da je tada napravljen minimum slaganja da je to dobro za čitavu Srbiju, ali ad smo se našli u neverovatnoj situaciji da, uprkos tada i molbi Društva sudija Srbije da se na referendumu glasa za, uprkos borbi i Udruženja tužilaca Srbije, uprkos dva pozitivna mišljenja Venecijanske komisije, uprkos pohvalama Brisela, da smo imali neverovatnu kampanju da se ti ustavni amandmani ne usvoje.

"Ono što je mene začudilo i o tome sam pričala u Narodnoj skupštini Republike Srbije, kada pričamo o setu pravosudnih zakona, jedna od osnovnih kritika, pored kritike procedure, je da mi na neki način pobijamo ono što smo uradili u nekoj meri ustavnim amandmanima. Pa dobro, zašto nas onda ne pohvale svi oni koji su bili protiv ustavnih amandmana?", upitala je Brnabić.

Ona je upitala kako je moguće da neko bude i protiv ustavnih amandmana i pravosudnih zakona za koje oni koji kritikuju kažu da pobijaju te ustavne amandmane i ocenila ocenila da je reč o licemerju.

Ona je dodala da su standardi koji su bili postavljeni kada je razgovarano o ustavnim amandmanima morali da se čuvaju i održe.

"I žao mi je što to nismo uradili. I ako neko treba da preuzme odgovornost, evo preuzeću ja odgovornost na sebe kao predsednica Narodne skupštine. Morali smo da imamo javnu raspravu, morali smo da imamo ovakve tribine, morali smo da razgovaramo o rešenjima i zaista mi je žao što se tako nešto nije desilo", rekla je predsednica Skupštine Srbije.



Autor: Jovana Nerić