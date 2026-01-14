Brnabić: Set pravosudnih zakona doneće građanima brži i jednostavniji pristup pravdi

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da će set pravosudnih zakona, koji će se naći pred parlamentom na vanrednom zasedanju koje počinje danas, poboljšati efikasnost sudstva i pravosudnog sistema, i istakla da predložene izmene ne zadiru u samostalnost tužilaštva niti u nezavisnost pravosuđa.

Brnabić je rekla da je set pravosudnih zakona, čiji je predlagač poslanik Uglješa Mrdić, važan za poboljšanje efikasnosti pravosuđa i da građani dobiju suđenje u razumnom roku, kao i jednostavniji i brži pristup pravdi.

''Kao što svi znaju, imamo ozbiljnih problema u velikom broju predmeta sa kojima sudovi ne mogu da se izbore, tako da su ove izmene u tom smislu važne za naše građane'', rekla je Brnabić za Javni servis.

Istakla je da izmene zakona ni u jednom delu ne zadiru ni u samostalnost tužilaštva, ni u nezavisnost pravosuđa i da je to nešto što je obezbeđeno ustavnim amandmanima, naglasivši da se takve stvari ne mogu menjati zakonima.

''I svako ko kaže da ovo radimo da bismo zadirali u nezavisnost našeg pravosudnog sistema, jednostavno ne govori istinu. Ovo su neke tehničke, administrativne izmene koje će obezbediti da naše sudstvo i pravosudni sistem funkcioniše efikasnije'', naglasila je Brnabić.

Na pitanje o tome da iz opozicije i pojedinih udruženja kažu da se predloženim propisima menja nadležnost sudova i tužilaštava i da traže njihovo povlačenje tvrdeći da nije bilo stručne rasprave i da nije dobijeno zeleno svetlo Venecijanske komisije, Brnabić je rekla da se sada na Venecijansku komisiju pozivaju oni koji su čitav Ustav menjali bez konsultovanja sa tom komisijom i bez ijedne javne rasprave.

''Zanimljivo mi je da oni danas smatraju da je to neophodno, kada imamo tehničke izmene administrativne prirode, a to je, na primer, da li će Treći osnovni sud da ostane ili će biti podeljen na dva da bi imali više ljudi koji rade na velikom broju predmeta'', kazala je predsednica parlamenta.

Dodala je da su oni koji danas to spočitavaju pozivali građane da na referendumu ne glasaju za ustavne amandmane bez obzira na niz javnih rasprava i pozitivno mišljenje Venecijanske komisije o tim amandmanima.

''Tada im nije bilo važno mišljenje Venecijanske komisije, ali građani sve to znaju, za njihove duple standarde i za njihovo licemerje. Zbog toga imamo raspravu u Skupštini, pa će građani čuti kakve su izmene. Ono što je propisano Ustavom, a to je samostalnost tužilaštvo i nezavisnost pravosuđa, ne može da se menja zakonom'', podvukla je Brnabić.

Dodala je da je vladajuća većina uvek spremna da prihvati amandmane opozicije, ako su kvalitetni i dobro obrazloženi, i da je to pokazala u dosadašnjim skupštinskim raspravama.

Brnabić je rekla da bi zakoni trebalo da znače pravnu sigurnost, ali da je važna i potpuna primena zakona, i dodala da je Narodna skupština nadležna i za nadzor nad primenom zakona.

''Nažalost, imali smo u 2025. čitav niz slučajeva da se zakoni nisu primenjivali, pa to, takođe, nije smetalo blokaderima iz bivše vlasti, već su pozivali na to da se zakoni ne primenjuju, kao što je Zakon o visokom obrazovanju. Ono iza čega mi iz SNS stojimo je da, kada se zakoni donesu, oni moraju da se primenjuju neselektivno'', kazala je Brnabić.

Skupština Srbije danas počinje vanredno zasedanje, a na dnevnom redu je 25 tačaka među kojima je set zakonskih predloga iz oblasti pravosuđa, kao i lista kandidata za članove i zamenike članova Komisije za reviziju, verifikaciju i kontrolu tačnosti i ažuriranja biračkog spiska.

Vanrednu sednicu Brnabić je zakazala na zahtev 109 poslanika.

Autor: Pink.rs