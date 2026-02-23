AKTUELNO

SUTRA U 11 SATI: Vučić na otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra 'Niti državnosti'

Izvor: Pink.rs, Foto: WORLD ECONOMICC FORUM/PASCAL BITZ ||

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovaće sutra otvaranju izložbene postavke elemenata upisanih u Nacionalni registar nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti".

Izložbena postavka biće otvorena sutra, 24. februara, u 11.00 časova, u Palati Srbija, saopštila je Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike.

Izložbu organizuje nacionalno udruženje proizvođača rukotvorina Etno mreža u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u Beogradu, a pod pokroviteljstvom predsednika Republike, navodi se u saopštenju.

Autor: Iva Besarabić

