'REČ JE O LJUDIMA KOJI BI DA KOLJU NEČIJU DECU' Vučić o hapšenju zbog planiranja ubistva predsednika i njegove porodice

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić svečano je otvorio izložbu nematerijalnog kulturnog dobra "Niti državnosti" u Palati Srbija, nakon čega se obratio građanima.

Vučić je rekao da je srećan što je ovako divnu izložbu mogao da otvori ovde.

- Nama sve više nedostaju zanatlije, radnici u proizvodnom sektoru, imamo veliki problem u mlađoj generaciji. Mislili smo da možemo lakšim putem, da ne menjamo ništa, napravili smo grešku. Slušali smo sve one ljude iz prosvete koji su želeli da se ništa ne promeni - rekao je Vučić i dodao:

- Sada ćemo u planu 2030 morati da smanjujemo razliku između nas i najmoćnijih zemalja. Plan privodimo kraju, biće sveobuhvatan i izuzetno komplikovan. Želim da vas obavestim da je prosečna plata bila 1057 evra u decembru. Beograd, Novi Sad i Bor su najviši po platama.

Vučić je rekao da životni standard mora da raste.

Istakao je da ide u dvodnevnu posetu Astani, kao i da će posle toga vršitii poslednje pripreme za plan 2030 i 2035.

- To je plan za građane - dodao je predsednik.

O hapšenju zbog planiranja atentata

- Ono što sam dobio u materijalu, ne znam tačno o kojim je licima reč, znam odakle su, znam im godine, da ne ulazim u sve drugo. Samo ono što sam uspeo da vidim to je kako bi trebalo da mi tuku dete do toga da crkne, do toga da ga kolju. A vidim da postoji 70 ljudi koji se zalažu da ti ljudi budu pušteni. Reč je o ljudima koji bi da kolju nečiju decu, to imamo snimljeno kao dokazni materijal. Kad bih vam rekao razlog, ne biste mi verovali. Zasnovano je na lažima koje su negde mogli da pročitaju - rekao je Vučić.

O sudbini N1 i Nove S

- Ja se za razliku od blokadera koje oni podržavaju ozbiljno bavim politikom. Meni su oni potrebni da ljude vide tu mržnju. Ljudima je sve jasnije. Nekad ste slepi. Nekad je potrebno 6-7 meseci da vidiš šta je to što se dešava, šta su njihove stvarne namere. Mi smo noćas radili na programima o kojima vam pričam, videćete lepu sliku, tabelu, grafikone. Ne sanjate koliko je truda u to uloženo da bi se do toga došlo. To što budemo prezentovali je ono što moramo da uradimo. Nama mladi hoće svi u Beograd, Novi Sad, eventualno Kragujevac ili Niš. Niko neće da bude zanatlija. Imamo 20 odsto nivo bolovanja. Ko će od investitora da dođe? Kako ćemo dalje da razvijamo zemlju? Kad ljudi osete da žive bolje, šta god govorili, znamo da živimo bolje. Kad se to dešava ljudi gledaju kako da rade što manje. Moguće je da će Srbija da izabere budućnost u kojoj će lenjost da bude glavna osobina, ali ja ću da se borim protiv toga. Najbolje da ne radimo, da držimo proteste svaki dan. Da li ima jedan protest koji niste podržali, gospodo novinari? Uz svo poštovanje, jednu mi godinu recite, a nama budžet pet puta veći nego što je bio. Je l' možete da mi kažete jednu godinu gde nije bilo štrajkova u prosveti i kulturi? Šta god da uradimo, uvek su iste rečenice "Na pozitivnoj smo nuli". Od čega živiš onda, od vazduha?

Mi moramo da guramo planove, dodao je Vučić i istakao da nas očekuje veliko predstavljanje.

- Samo za struju ćete da vidite šta su sve planovi i šta sve treba da promenimo. Da vidim posle da neko kaže "nećemo nuklearnu energiju". A za to su nam potrebne pare, pare i pare. Mi bez toga da preživimo ne možemo - kazao je predsednik.

Nisam zainteresovan ni za N1 ni za Novu S, Bog da ih poživi, podvukao je.

O izjavi Jovane Gligorijević o Zoranu Vujoviću

- Nemoguće da je to rekla. Šokiran sam, ne znam šta bi vam rekao. Zoran je bio dečak kad je stradao, dečak, veoma mlad čovek. Tinejdžer. Koliko ja znam on je došao s Kosova i kad se dogodilo proglašavanje tzv. nezavisnosti Kosova i kad su tome kumovali Amerikanci i Evropljani, održan je protest i deo ljudi je bes želeo da iskali na američkoj ambasadi. Odgovorna je država i policija koja to nije sprečila. Zorana Vujovića nisu spalili njegovi, on nije zaslužio smrt, to je ime koje ujedinjuje sve ljude u ovoj zemlji u promišljanju tragedije kroz koje je ova zemlja prošla. Šokiran sam da je ta žena to rekla ali mi onda nije čudno što traže moju i smrt moje dece svaki dan. Zoran Vujović će ni svojom željom ni krivicom i uz grešku koju je napravio živeti mnogo duže od nas. Nije život samo ovozemaljski.

Po povratku iz Kazakhstana, obratiću se u nedelju sa važnim stvarima, rekao je Vučić.

Otvaranju izložbe prisustvovali su i ambasador Velike Britanije Edvard Ferguson, ambasador Italije Luka Gori, ambasadorka Švajcarske Ane Lugon Mulen, direktor Er Srbije Jiržik Marek, predsednici opština i druge zvanice.

Izložbu organizuje nacionalno udruženje proizvođača rukotvorina Etno mreža u saradnji sa ambasadom Velike Britanije u Beogradu, a pod pokroviteljstvom predsednika Republike.

Autor: A.A.