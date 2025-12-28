'SVE VREME JE SMETALA OVA ISKRA SLOBODE KOJA SE RODILA U PIONIRSKOM PARKU' Vučić: Hvala svim mladim ljudima koji su pokrenuli najveću i najplemenitiju ideju

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima ispred Narodne skupštine Republike Srbije, nakon čega je obišao Pionirski park.

Predsednik Vučić objavio je na Instagram profilu "buducnostsrbijeav" snimak sa večerašnjeg obilaska Pionirskog parka.

"Dragi narode, srećan sam što sam večeras ovde sa vama, hvala vam na ovom veličanstvenom dočeku.

Hvala svim mladim ljudima koji su pokrenuli najveću, najlepšu i najplemenitiju ideju i koji su je odbranili do kraja, a to je ideja postojanja suverene i nezavisne Srbije.



Sve vreme je smetala ova iskra slobode koja se rodila u Pionirskom parku, ta iskra odbrane države, iskra odbrane Srbije, koja je potom prerasla u plamen i u živu vatru koju više niko nije mogao da slomi.

Hvala Srbijo! Srbija je pobedila!", poručio je Vučić.

Autor: D.Bošković