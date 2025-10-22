'NAMA SU POTREBNI MIR I STABILNOST' Vučić posle incidenta u centru grada: Bilo je samo pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi (FOTO)

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić vanredno se obratio javnosti.

- Bilo je samo pitanje trenutka kada će se ovo dogoditi. Na ovo je pozivano nebrojeno puta. Mržnja koju indukuju pojedini političari i mediji je nešto sa čime moraju da prestanu- napisao je predsednik na svom instagram nalogu.

- Želim uspešnu operaciju i oporavak povređenom gospodinu Bogdanoviću, čuo sam da je hrabar, snažan i požrtvovan, pravi borac i verujem da će sve ovo izdržati- piše u objavi.

- Osveta nikome nije donela dobro i to u Srbiji ne sme da se događa. Moj poziv svima je da to ne čine. Nama su potrebni mir i stabilnost i mi ćemo to da obezbedimo- napisao je predsednik Vučić.

Autor: Jovana Nerić